Десятки тысяч людей считают своим долгом проститься с главой ГПЦ Илией II, почти полвека, занимавшим патриарший престол. И хотя в эти дни политические оппоненты взяли паузу в своем противостоянии, без политики не обходится. Сообщение о том, что Вселенский патриарх Варфоломей I будет присутствовать на похоронах Илии II, но не примет участия в литургии в день погребения патриарха, было многими расценено как знак близости местоблюстителя патриаршего престола митрополита Шио Муджири к руководству РПЦ и ожидания ее представителя на похоронах в Тбилиси.

О всенародности грузинского патриарха Илии II свидетельствует нескончаемый поток людей, желающих уже второй день принять участие в гражданской панихиде по ушедшему на 94 году жизни главе Грузинской православной церкви. Ради этого сотни людей остаются ночью в очереди, чтобы войти в кафедральный собор Самеба (Святой Троицы), куда было доставлено тело Патриарха после его кончины 17 марта. Среди прихожан — и крестники Илии II, их более 50 тысяч. Большинство из них третьи дети в семье, которых в свое время предложил крестить патриарх.

— Я восприняла его смерть как трагедию. Это утрата для всей Грузии, я всем соболезную, давайте помолимся за патриарха, — предложила стоявшая в очереди у Самеба молодая девушка, крестница патриарха.

— Вы видите, сколько людей, очереди начинаются от метро и тянутся много часов, а в день похорон их будет еще больше, — говорил настоятель собора Самеба архимандрит Иоанн Мчедлишвили.

Он сообщил журналистам расписание дня похорон и время прибытия Вселенского патриарха Варфоломея I:

«Воскресное богослужение начнется в 9:00. Преподобный Шио вместе с первосвященниками совершит литургию. Самолет Вселенского патриарха приземлится в Тбилисском международном аэропорту примерно в 11:00. К 12:00 мы ожидаем его здесь. Это его решение. Он примет участие в отпевании, совершит его вместе с архиереями. Затем последуют речи, проповеди от различных лиц об Его Святейшестве. После этого мы перенесем тело Его Святейшества в Сиони, и там он будет похоронен. Официальный список гостей будет опубликован на сайте Патриархата. Будут специальные пропуска. Все будет как это предусмотрено протоколом», — сказал архимандрит Мчедлишвили, обойдя стороной вопрос, вызвавший бурную дискуссию.

Тонкости закулисных неудобств между ГПЦ, РПЦ и Вселенской патриархией

Если бы не публичный пост бывшего алтарника патриарха Илии II, одного из лидеров «Нацдвижения» и экс-мэра Тбилиси Гиги Угулавы, возможно, новость об ожидаемом приезде Вселенского патриарха осталась бы тоже частью протокола и еще одним знаком уважения к усопшему. Однако оппозиционер Угулава заявил о «сговоре», по его мнению, внутри Патриархии.

«В патриаршестве сговор. Вселенскому патриарху Варфоломею отказали в проведении литургии, дабы принять посланного из Московской патриархии белорусского экзарха, чтобы тот стоял на службе. Русская церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем после того, как та предоставила автокефалию Православной церкви Украины. Соответственно, если Варфоломей будет служить, русские не будут присутствовать. Более того, некоторые из наших иерархов угрожают тем, что не будут служить вместе с патриархом Варфоломеем. Иными словами, мы принимаем представителя Московской патриархии, а Вселенскому патриарху фактически отказываем попрощаться со своим братом во Христе на воскресной службе», — возмущается Угулава, расценивая это как «первый открытый шаг экзарха Шио Муджири к захвату патриаршего престола с помощью русских».

«Общественность должна знать, что Патриарх фактически изгнал его в прошлом году. Они должны знать, что завещание Патриарха существует, и его не обнародуют, ссылаясь на наличие 15 сейфов и утверждая, что не знают, где его искать. Тело Его Святейшества еще не остыло, а они уже проводят специальную операцию», — продолжил он.

Оппоненты власти и представители общественности, недовольные политикой «нераздражения Москвы», в том числе в вопросе широкомасштабной военной агрессии России против Украины, также выражают недовольство тем, что ГПЦ не поддержала автокефалию Православной церкви Украины и не присоединилась к Томосу об автокефалии, подписанному Вселенским патриархом Варфоломеем 5 января 2019 года в Стамбуле.

Глава службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе через социальные сети заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Что говорят теологи

Среди теологов нет однозначной позиции по поводу того, кто должен возглавлять богослужение на похоронах глав православных церквей. Теолог и историк Бека Миндиашвили считает, что это прерогатива Вселенского патриарха, и чтобы избежать неловкости, он мог сознательно прибыть позже.

Историк Лаша Деисадзе-Шервашидзе, профессор Кутаисского университета, в свою очередь приводит примеры того, что литургию в день похорон проводил не Вселенский патриарх, а местные священнослужители. Так было в случае похорон Болгарского Патриарха Неофита, патриарха РПЦ Алексий II, патриарха Кипрской православной церкви Хризостомоса Второго, Албанского патриарха Анстасиоса и греческого патриарха Христодулоса.

«Когда Вселенский патриарх приезжает на похороны главы автокефальной церкви, он, как правило, не совершает литургию. Он присутствует на ней, а затем участвует в отпевании. Что касается белорусского экзарха, он является постоянным членом Синода РПЦ и в данном случае выступает как представитель Московской патриархии. На соответствующем богослужении он будет представлять Московскую патриархию, РПЦ», — говорит Деисадзе-Шервашидзе.

Он напоминает, что после признания автокефалии ПЦУ РПЦ перестала упоминать Вселенского патриарха в богослужениях. И теперь конечно же, по словам Деисадзе-Шервашидзе, представителю РПЦ придётся самому решать, встанет ли он рядом с ним во время отпевания Патриарха, которое будет вести Варфоломей I.

Даже если изначально все это было согласовано между ГПЦ и Константинопольской патриархией, напряжение в этом вопросе остается, говорит теолог Мириан Гамрекелашвили.

«В церковной дипломатии существует язык жестов и символов. РПЦ не упоминает вселенского патриарха, из-за Украины. Во время службы в Тбилиси, как пойдет процесс? Нам известно, что литургию проведет митрополит Шио. Как в это время займут места Вселенский патриарх и российская делегация, и, если даже станут в одном ряду, когда время настанет упоминания братских церквей по вере, как должна поступить грузинская церковь? Местоблюститель Шио должен изъять упоминание вселенского патриарха в молебне по просьбе россиян или оставить все как есть? Вот это неудобство есть, и ее никакой комментарий не развеет», — сказал Гамрекелашвили в эфире «ТВ Пирвели».

Вечный покой патриарха в «Солнечной ночи»

Какие бы дискуссии ни разгорались, многие сходятся во мнении, что все эти вопросы - это уже мирские заботы власти, ГПЦ и общества. И вопрос, который не раз задавали люди во время кризисов «что скажет Патриарх», теперь будет звучать в прошедшем времени: «Что бы он сказал». Возможно многие в поисках ответа будут приходить уже в Сионский собор, где идет подготовка места захоронения Илии II - у амвона, с северной стороны, сообщил протоиерей собора Сиони, Георгий Санамашвили.

«Его Святейшество начал свою работу в качестве Католикоса-Патриарха Грузии в древнем Патриаршем соборе Сиони, который он назвал «Солнечной ночью». Было выбрано желанное, почетное место — на кафедре у входа в святилище, расположенное на северо-востоке Сиони, где хранится почитаемая реликвия грузинского народа, Крест Святой Нины. А также икона Пресвятой Богородицы Иверской».

Там тело Илии II будет захоронено в воскресенье, 22 марта, во второй половине дня. Предположение о том, что это место станет местом паломничества, подкрепил член синода, архиепископ Николоз Пачуашвили, посоветовав верующим обязательно дотронуться до тела и гробницы покойного патриарха, попросить исцеления, исполнения желания, ведь «недалек тот день, когда мы поднимем вопрос о канонизации Его Святейшества».

