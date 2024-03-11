«20 дней в Мариуполе» получил кинопремию «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Лучшим фильмом стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, документальным кино – «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, мультфильмом – «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.

«Оппенгеймер» получил семь статуэток, в том числе за режиссуру, операторскую работу, монтаж и саундтрек. Киллиан Мёрфи признан лучшим актёром за исполнение главной роли, Роберт Дауни-младший – лучшим актёром второго плана.

Комедийная драма «Бедные-несчастные» забрала четыре награды, в том числе за костюмы, грим и причёски. Эмма Стоун, сыгравшая главную героиню, стала лучшей актрисой.

Комментируя победу своего фильма о первых днях российского вторжения в Украину, Чернов сказал, что «отдал бы эту награду, чтобы Россия никогда не нападала на Украину». Это первый «Оскар» в украинской истории, отметил режиссёр. Ранее «20 дней в Мариуполе» уже получил несколько международных наград.

Феминистская «Барби» Греты Гервиг, номинированная в семи категориях, получила лишь одну награду – за песню «What Was I Made For?», исполненную Билли Айлиш.