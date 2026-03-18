До избрания нового патриарха церковью будет руководить митрополит Шио – постановление Синода

«Синод утвердил назначенного Патриархом местоблюстителя – митрополита Сенаки и Чхороцку Шио Муджири в качестве местоблюстителя Патриаршего престола всея Грузии», заявил по итогам заседания Синода митрополит Ахалцихе и Тао-Кларджети Теодор Чуадзе. Это означает, что до избрания нового Патриарха церковью будет управлять митрополит Шио.
Илия II назвал своего местоблюстителя 23 ноября 2017 года, им стал митрополит Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири). В случае смерти Католикоса-Патриарха именно он управляет церковью до избрания нового предстоятеля.
Решение о новом Патриархе принимает Священный Синод, который выбирает трёх кандидатов, а затем расширенный церковный собор, где и избирается Католикос-Патриарх всея Грузии. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов архиереев, участвующих в соборе. В настоящее время в Синоде 39 архиереев.
На состоявшемся заседании Синода была также согласована дата похорон Илии II – воскресенье, 22 марта, он будет упокоен в соборе Сиони. Синод также определил состав комиссии по организации похорон.
- Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх умер в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации. В Грузии объявлен траур, который продлится до дня похорон включительно.
