До избрания нового патриарха церковью будет руководить митрополит Шио – постановление Синода

«Синод утвердил назначенного Патриархом местоблюстителя – митрополита Сенаки и Чхороцку Шио Муджири в качестве местоблюстителя Патриаршего престола всея Грузии», заявил по итогам заседания Синода митрополит Ахалцихе и Тао-Кларджети Теодор Чуадзе. Это означает, что до избрания нового Патриарха церковью будет управлять митрополит Шио.

Илия II назвал своего местоблюстителя 23 ноября 2017 года, им стал митрополит Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири). В случае смерти Католикоса-Патриарха именно он управляет церковью до избрания нового предстоятеля.

Решение о новом Патриархе принимает Священный Синод, который выбирает трёх кандидатов, а затем расширенный церковный собор, где и избирается Католикос-Патриарх всея Грузии. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов архиереев, участвующих в соборе. В настоящее время в Синоде 39 архиереев.

На состоявшемся заседании Синода была также согласована дата похорон Илии II – воскресенье, 22 марта, он будет упокоен в соборе Сиони. Синод также определил состав комиссии по организации похорон.