Илия II будет упокоен в кафедральном соборе Сиони

Католикос-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илию II похоронят 22 марта в кафедральном соборе Сиони. Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода.

До похорон тело будет находиться в Соборе Святой Троицы (Самеба). Члены Синода в частных комментариях СМИ отмечали, упокоение в соборе Сиони было личным желанием самого Патриарха.

В соборе Сиони также похоронены Католикосы-Патриархи:

Кирион II (1855–1918);

Леонид (1861–1921);

Амвросий (1861–1927);

Христофор (1873–1932);

Каллистрат (1863–1952);

Мелхиседек III (1872–1960);

Ефрем II (1896–1972);

Давид V (1903–1977).

Католикос-Патриарх всея Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх скончался в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации. В Грузии объявлен траур.