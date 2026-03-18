Илия II будет упокоен в кафедральном соборе Сиони

Католикос-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илию II похоронят 22 марта в кафедральном соборе Сиони. Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода.
До похорон тело будет находиться в Соборе Святой Троицы (Самеба). Члены Синода в частных комментариях СМИ отмечали, упокоение в соборе Сиони было личным желанием самого Патриарха.
В соборе Сиони также похоронены Католикосы-Патриархи:
- Кирион II (1855–1918);
- Леонид (1861–1921);
- Амвросий (1861–1927);
- Христофор (1873–1932);
- Каллистрат (1863–1952);
- Мелхиседек III (1872–1960);
- Ефрем II (1896–1972);
- Давид V (1903–1977).
Католикос-Патриарх всея Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх скончался в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации. В Грузии объявлен траур.
