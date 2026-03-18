Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Илия II будет упокоен в кафедральном соборе Сиони

Католикос-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илию II похоронят 22 марта в кафедральном соборе Сиони. Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода.

До похорон тело будет находиться в Соборе Святой Троицы (Самеба). Члены Синода в частных комментариях СМИ отмечали, упокоение в соборе Сиони было личным желанием самого Патриарха.

В соборе Сиони также похоронены Католикосы-Патриархи:

  • Кирион II (1855–1918);
  • Леонид (1861–1921);
  • Амвросий (1861–1927);
  • Христофор (1873–1932);
  • Каллистрат (1863–1952);
  • Мелхиседек III (1872–1960);
  • Ефрем II (1896–1972);
  • Давид V (1903–1977).

Католикос-Патриарх всея Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх скончался в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации. В Грузии объявлен траур.

Форум

XS
SM
MD
LG