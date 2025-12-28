Дональд Трамп: переговоры находятся на завершающей стадии

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским, сказал, что, по его мнению, наступает завершающий этап переговоров.

В противном случае, подчеркнул он, «это затянется надолго» и приведет к гибели миллионов людей.

Президент США уверен, что обе воюющие стороны хотят завершения боевых действий. По его словам, и Украина, и Россия ценят то, что США предлагают «двигаться очень быстро» к миру между странами, передает Би-би-си.

Зеленский поблагодарил президента США за гостеприимство и сказал, что надеется, что переговоры «принесут мир как можно скорее».

Он сообщил, что украинская и американская команды работали над планом из 20 пунктов, и сегодняшняя встреча будет посвящена обсуждению стратегий продвижения этого плана.

Украинского президента спросили, считает ли он, что от Киева потребуются территориальные уступки. Зеленский уклонился от ответа, отметив лишь, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня.

Трамп перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским созвонился с российским президентом Путиным. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным перед моей встречей сегодня с президентом Зеленским», — говорится в сообщении.

Как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, разговор Путина с Трампом состоялся по инициативе последнего и продлился 1 час 15 минут. По словам Ушакова, Путин и Трамп согласны, что временное прекращение огня в Украине «ведет к затягиванию конфликта и чреват возобновлением военных действий». Москва, сказал помощник Путина, ждет от Киева «ответственного политического решения» по Донбассу. Ушаков добавил, что Трамп и Путин договорились снова созвониться по итогам встречи Трампа с Зеленским.

Пресс-секретарь украинского президента заявил, что через час после окончания встречи с Трампом Владимир Зеленский должен созвониться с европейскими лидерами.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент Украины и его европейские союзники опасаются, что Трамп может сократить поддержку Киева и «оставить европейские державы расплачиваться за поддержку опустошенной страны», в то время как Россия продолжит брать под контроль новые территории.

Financial Times сообщает, что в разговоре с европейскими лидерами 27 декабря Зеленский выразил готовность отвести украинские войска от линии фронта при условии зеркальных действий со стороны России. Киев настаивает на создании демилитаризованной зоны, размещении европейских войск на территории Украины и стабильном финансировании ВСУ, включая системы ПВО.