Дональд Трамп подал в суд на Би-би-си, обвинив ее в клевете

В понедельник президент США предъявил судебный иск британской вещательной корпорации Би-би-си, обвинив ее в распространении клеветнической информации.

Би-би-си пишет, что Трамп требует с Британской вещательной корпорации пять миллиардов долларов, другие СМИ указывают сумму в 10 миллиардов.

В своем иске президент Трамп утверждает, что в программе, вышедшей в эфир за неделю до президентских выборов 2024 года, Би-би-си умышленно попыталась представить его выступление 6 января 2021 у Белого дома перед своими сторонниками как призыв к штурму здания Конгресса, вырезав из эфирного варианта программы ту часть его речи, в которой он говорил о том, что протесты должны быть мирными. Дональд Трамп квалифицирует действия Би-Би-Си как «попытку вмешаться в ход выборов, чтобы повлиять на их исход в ущерб президенту Трампу».

Речь в иске идет о документальной программе «Панорама», в которой был показан документальный фильм «Трамп: второй шанс». В этом фильме были использованы фрагменты выступления Дональда Трампа 6 января 2021 года, вскоре после которого многочисленная группа его сторонников ворвалась в здание Конгресса с целью сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых Дональд Трамп проиграл кандидату демократов Джо Байдену. Авторы фильма использовали фразу Трампа, призывавшего своих сторонников «биться изо всех сил», сократив следующую за ней фразу: «я знаю, что все вы вскоре отправитесь к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично заявить о себе в полный голос».

Ранее Би-би-си публично признала то, что ее глава назвал «ошибкой в суждении», в результате чего ее аудитория получила «неверное представление», что Дональд Трамп прямо призвал к «насильственным действия». Были отправлены в отставку двое высокопоставленных руководителей вещательной корпорации. Би-би-си извинилась перед Трампом. «Би-би-си не намеревалась никого вводить в заблуждение», – подчеркивает ее адвокат.

Эта программа не была показана в Соединенных Штатах, тем не менее президент Трамп подал иск в федеральном суда в Майами. Чтобы одержать верх в суде президент должен доказать, что Би-би-си сознательно пыталась ввести свою аудиторию в заблуждение или действовала безрассудно.

В последние два года объектами судебных исков Дональда Трампа были несколько американских средств информации, которых он обвинял в распространении ложной информации. Телекомпании CBS и ABC достигли с ним внесудебных соглашений, выплатив многомиллионные компенсации. Его тяжбы с The Wall Street Journal и The New York Times продолжаются.