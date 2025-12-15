В Берлине завершились переговоры делегаций Украины и США

В Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США о плане завершения войны России против Украины. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на советника Офиса президента Украины Дмитрия Литвина.

Переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланников президента США – Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера – начались в Берлине 14 декабря и продолжались более 5 часов. В понедельник, по сообщениям СМИ, переговоры продолжались около двух часов. Зеленский вновь принял в них участие. После этого он отправился на встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Подробностей об итогах сегодняшней встречи пока нет. Накануне вечером Уиткофф сообщил, что был достигнут «большой прогресс». Со ссылкой на источники Reuters и ряд других СМИ писали о том, что обсуждались в частности гарантии безопасности Украины, которые могли бы стать альтернативой членству в НАТО. По данным WSJ и AFP, представители США продолжали настаивать на выводе украинских военных из остающейся под их контролем части Донецкой области. Это ключевое условие России. По данным источников — представители Киева заявляли об этом и публично — украинская сторона с этим не согласна.

Сегодня вечером, как ожидается, Зеленский проведёт в Берлине переговоры с лидерами ведущих стран Европы. В Берлине ожидают также президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, премьера Нидерландов Дика Схоофа, итальянского премьера Джорджу Мелони. Президент Финляндии Александр Стубб уже приехал в Берлин и встретился как с Зеленским, так и с представителями США.