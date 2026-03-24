Допинг-скандал в грузинском регби: союз признал нарушения

Союз регби Грузии подтвердил распространённую Всемирным антидопинговым агентством информацию, о нарушениях антидопинговых правил грузинскими регбистами.

«Мы получили от них строгое указание, что для полноценного, беспристрастного расследования и соблюдения установленных процедур следует воздержаться от публичных комментариев и раскрытия деталей до завершения процесса. Именно соблюдением этого протокола было обусловлено то, что до сих пор мы не делали заявлений», - говорится в заявлении Союза регби.

По итогам совместного расследования Всемирного антидопингового агентства и международной федерации регби World Rugby было установлено, что 6 игроков национальной сборной Грузии по регби и 1 представитель вспомогательного персонала нарушили антидопинговые правила. В заявлении, распространённом 13 марта, отмечалось, что в связи с этим Всемирное антидопинговое агентство утратило доверие к Антидопинговому агентству Грузии (GADA).

«Мы осознаём, что данные факты наносят серьёзный удар по репутации грузинского регби. С нашей стороны уже начата интенсивная работа и приняты строгие меры для предотвращения подобных случаев. Мы делаем всё возможное, чтобы такие инциденты больше не повторялись», — заявляет Союз регби Грузии.

Операция «Обсидиан», начатая в 2023 году, расследовала обвинения в том, что игроки осуществляли подмену образцов (мочи) с явным нарушением правил - подмена образцов запрещёна.

Отчёт расследования выявил 5 случаев подмены анализов, а также установил, что игроков сборной Грузии по регби заранее предупреждали о допинг-тестировании сотрудники Антидопингового агентства Грузии (GADA).

Согласно расследованию, офицеры допинг-контроля не наблюдали за процессом, «что является явным несоответствием правилам».

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что происходившее в грузинском регби является возмутительным и шокирующим как для грузинского спорта и правительства, так и для мирового регби.

По информации Союза регби, игроки, у которых были выявлены нарушения, с сезона 2023/24 больше не играют и не работают в формате регби-15.