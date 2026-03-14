Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт о результатах расследования, проведённого совместно с международной федерацией регби (World Rugby), которое выявило нарушения антидопинговых правил у шести игроков сборной Грузии по регби и одного представителя персонала команды.

Расследование под названием «Операция Обсидиан» (Operation Obsidian), начатое в 2023 году, установило, что некоторые игроки использовали подмену образцов мочи во время допинг-контроля — запрещённый метод, предусмотренный антидопинговым кодексом. Следствие выявило как минимум пять случаев подмены образцов.

В опубликованном отчёте также говорится, что сотрудники Грузинского антидопингового агентства (GADA) предупреждали игроков сборной о предстоящих проверках. Кроме того, офицеры допинг-контроля не соблюдали обязательные процедуры: не наблюдали за спортсменами после уведомления о тестировании и не фиксировали процесс сдачи образцов мочи, что является серьёзным нарушением правил.

Президент WADA Витольд Банька заявил, что происходившее в грузинском регби «возмутительно» и может вызвать серьёзный резонанс как в грузинском спорте, так и в мировом регби. По его словам, организация утратила доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь необходимы серьёзные изменения.

WADA уже уведомило правительство Грузии о результатах расследования. Специальная группа по соблюдению антидопингового кодекса может рассмотреть ускоренную процедуру признания грузинского антидопингового агентства несоответствующим международным стандартам.

При этом расследование может выйти за пределы регби. WADA сообщило, что уже изъяло образцы, взятые у грузинских спортсменов в других видах спорта, и проводит экспертную проверку их биологических паспортов. Если возникнут подозрения на подмену образцов, соответствующим антидопинговым организациям будет рекомендовано провести DNA-анализ и сопоставление образцов.

Напомним, о скандале ранее сообщали СМИ, а позже его детали подтвердил бывший капитан сборной Грузии Мераб Шарикадзе. В интервью он рассказал, что другие игроки попросили его предоставить образец мочи, который затем использовали, и он согласился на это, не подумав о возможных последствиях.

Из-за антидопингового дела Шарикадзе получил длительную дисквалификацию и объявил о завершении карьеры в регби. После этого он начал выступать в MMA — его дебютный бой в Тбилиси завершился победой. Имена других возможных фигурантов скандала он раскрывать не стал.