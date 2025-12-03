Определились соперники сборной Грузии по регби на чемпионате мира 2027 года

В Австралии состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по регби 2027 года, и стали известны соперники сборной Грузии.

«Лелос» попали в группу B вместе со сборными ЮАР, Италии и Румынии. ЮАР – лидер мирового рейтинга, Италия занимает 10-е место, Грузия – 13-е, Румыния – 22-е.

После жеребьёвки группы распределились следующим образом:

Группа A: Новая Зеландия, Австралия, Чили, Гонконг

Группа B: ЮАР, Италия, Грузия, Румыния

Группа C: Аргентина, Фиджи, Испания, Канада

Группа D: Ирландия, Шотландия, Уругвай, Португалия

Группа E: Франция, США, Япония, Самоа

Группа F: Англия, Уэльс, Тонга, Зимбабве

В следующий этап турнира пройдут команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучших сборные, занявшие третьи места.

Чемпионат мира по регби 2027 года стартует 1 октября.