Определились соперники сборной Грузии по регби на чемпионате мира 2027 года

Сборная Грузии, архивная фотография
В Австралии состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по регби 2027 года, и стали известны соперники сборной Грузии.

«Лелос» попали в группу B вместе со сборными ЮАР, Италии и Румынии. ЮАР – лидер мирового рейтинга, Италия занимает 10-е место, Грузия – 13-е, Румыния – 22-е.

После жеребьёвки группы распределились следующим образом:

  • Группа A: Новая Зеландия, Австралия, Чили, Гонконг
  • Группа B: ЮАР, Италия, Грузия, Румыния
  • Группа C: Аргентина, Фиджи, Испания, Канада
  • Группа D: Ирландия, Шотландия, Уругвай, Португалия
  • Группа E: Франция, США, Япония, Самоа
  • Группа F: Англия, Уэльс, Тонга, Зимбабве

В следующий этап турнира пройдут команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучших сборные, занявшие третьи места.

Чемпионат мира по регби 2027 года стартует 1 октября.

