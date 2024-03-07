«Дроа»: депутат и бизнесмен обсудили отношения Тбилиси с Абхазией

Первый вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский обсудил с бизнесменом Давидом Хидашели тему восстановления абхазской железной дороги и отношения Тбилиси с властями самопровозглашенной республики Абхазия, утверждают в грузинской оппозиционной партии «Дроа».
Вольский и Хидашели беседовали 6 марта вечером в одном из кафе у здания парламента Грузии.
Представители «Дроа» утверждают, что подслушали разговор, аудио или видеозапись самой беседы они не публиковали.
«Российский олигарх Давид Хидашели напрямую беседует с представителями марионеточного режима Абхазии и информирует первого вице-спикера парламента Грузии Гию Вольского об их позиции. Хидашели упоминает министра внутренних дел марионеточного режима, экс-начальника службы безопасности», – говорится в сообщении, опубликованном партией.
В «Дроа» утверждают, что Хидашели беседовал с Вольским о «конфедерации с Абхазией и Южной Осетией» и «доставке грузов и деловых отношениях в оккупированной Абхазии».
Кроме того, Хидашели обсудил с Вольским восстановление абхазской железной дороги, сказав, что 37-километровая магистраль в Абхазии разрушена.
«Если я подниму эту тему, я должен был знать, что оттуда в течение недели будет ответный шаг», – по утверждению «Дроа», сказал Вольский Хидашели.
«Я говорил Гарибашвили, что вам надо общаться с пятью главными министрами Абхазии, которые решают все», – сказал, по информации оппозиционной партии, Хидашели Вольскому.
Представители «Дроа» встретили Хидашели и Вольского на выходе из кафе, однако те не стали комментировать содержание своей встречи.
Сегодня Вольский сказал журналистам, что Хидашели на встрече затронул соглашение, подписанное Россией и Грузией о мониторинге грузов через Абхазию и Южную Осетию. По его словам, Хидашели сказал, что было бы хорошо создать конфедерацию с Абхазией. Но Вольский говорит, что для этого сейчас нет «никаких предпосылок».
- Давид Хидашели имеет отношение к резонансному «делу картографов». Именно он привез из Москвы в Тбилиси карты, на основании которых прокуратура начала изучать законность итогов работы комиссии по демаркации и делимитации границы между Грузией и Азербайджаном. Кроме того, бизнесмену были переданы лесные угодия в высокогорном регионе Рача, семья Хидашели приобрела Концертный зал в тбилисском парке Рике — «трубы».
- Хидашели, по информации СМИ, является приближенным к экс-премьеру, миллиардеру Бидзине Иванишвили. В качестве бизнес-партнера Иванишвили он внесен в список лиц с риском наложения санкций на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции».
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