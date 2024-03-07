«Дроа»: депутат и бизнесмен обсудили отношения Тбилиси с Абхазией

Первый вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский обсудил с бизнесменом Давидом Хидашели тему восстановления абхазской железной дороги и отношения Тбилиси с властями самопровозглашенной республики Абхазия, утверждают в грузинской оппозиционной партии «Дроа».

Вольский и Хидашели беседовали 6 марта вечером в одном из кафе у здания парламента Грузии.

Представители «Дроа» утверждают, что подслушали разговор, аудио или видеозапись самой беседы они не публиковали.

«Российский олигарх Давид Хидашели напрямую беседует с представителями марионеточного режима Абхазии и информирует первого вице-спикера парламента Грузии Гию Вольского об их позиции. Хидашели упоминает министра внутренних дел марионеточного режима, экс-начальника службы безопасности», – говорится в сообщении, опубликованном партией.

Возможно, речь идет о главе абхазского МВД Роберте Киуте – ранее он возглавлял СГБ (ред.)

В «Дроа» утверждают, что Хидашели беседовал с Вольским о «конфедерации с Абхазией и Южной Осетией» и «доставке грузов и деловых отношениях в оккупированной Абхазии».

Кроме того, Хидашели обсудил с Вольским восстановление абхазской железной дороги, сказав, что 37-километровая магистраль в Абхазии разрушена.

«Если я подниму эту тему, я должен был знать, что оттуда в течение недели будет ответный шаг», – по утверждению «Дроа», сказал Вольский Хидашели.

«Я говорил Гарибашвили, что вам надо общаться с пятью главными министрами Абхазии, которые решают все», – сказал, по информации оппозиционной партии, Хидашели Вольскому.

Представители «Дроа» встретили Хидашели и Вольского на выходе из кафе, однако те не стали комментировать содержание своей встречи.

Сегодня Вольский сказал журналистам, что Хидашели на встрече затронул соглашение, подписанное Россией и Грузией о мониторинге грузов через Абхазию и Южную Осетию. По его словам, Хидашели сказал, что было бы хорошо создать конфедерацию с Абхазией. Но Вольский говорит, что для этого сейчас нет «никаких предпосылок».