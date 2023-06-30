Гарибашвили опроверг данные о возможном запуске ж/д сообщения через Абхазию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опроверг данные о возможном запуске железнодорожного сообщения через самопровозглашенную республику Абхазия.

«Речь идет о введении в заблуждение общественности о том, что ведутся тайные переговоры о восстановлении Абхазской железной дороги. Я с ответственностью заявляю, что никаких переговоров по этому вопросу не ведется», – заявил Гарибашвили, представляя годовой отчет в парламенте.

По его словам, восстановление сообщения через Абхазию возможно лишь в случае объединения страны.

«Был задан вопрос, каково видение нашей страны по отношению к Абхазии. В целом я считаю, что мы целенаправленно, уже более десяти лет, своим стратегическим терпением и прагматичной, разумной политикой ведем страну, правительство к объединению страны. Каждый день, каждая наша цель, каждый продуманный шаг приближает нас к этой великой общенациональной цели. Это должно быть нашей общенациональной целью, а не какие-то непонятные темы, которые вообще не интересуют общественность, выдуманные ими вопросы. Это должно быть главной темой, я считаю, что это возможность для наших абхазов и осетин, для страны в целом получить совершенно другую страну, наша страна изменится в целом. В случае объединения это место может стать раем. Сюда будут вложены миллиарды долларов, как только страна будет заселена и закончится оккупация, все наши усилия должны быть направлены на это», — заявил премьер-министр.