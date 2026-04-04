Дуров призвал россиян вступать в «Цифровое сопротивление»

Основатель мессенджера Telegram, работу которого в последнее время ограничивают российские власти, пообещал сделать трафик мессенджера сложнее для обнаружения и блокировки в России.

«Telegram заблокировали в России — но 65 миллионов россиян по-прежнему ежедневно пользуются им через VPN, а более 50 миллионов отправляют сообщения каждый день», — написал Дуров на английском в своём телеграм-канале. Он также отметил, что попытки российских властей заблокировать различные ресурсы, в том числе и VPN, «только что спровоцировали масштабный банковский сбой — вчера наличные ненадолго стали единственным способом оплаты по всей стране», - написал Павел Дуров.

Сбой произошёл 3 апреля, ряд источников связывали его с действиями властей по блокировкам ресурсов, официально эта взаимосвязь не подтверждена.

Дуров также сравнил российские блокировки с иранскими, отметив, что и в Иране они не достигли цели. «Добро пожаловать обратно в Цифровое Сопротивление, мои российские братья и сестры. Вся нация сейчас мобилизована для обхода этих абсурдных ограничений. Тысячи людей создают собственные VPN и прокси. Со своей стороны, мы продолжим адаптироваться, делая трафик Telegram всё более сложным для обнаружения и блокировки», — написал Дуров.

Цифровым сопротивлением Дуров называет борьбу с ограничениями свободы в интернете со стороны правительств. Он активно использовал этот образ во время первой блокировки Telegram в России в 2018 году, его сторонники также говорили о Цифровом сопротивлении после краткосрочного ареста Дурова во Франции в 2024 году.

Российские власти в феврале объявили о дальнейших мерах по ограничению Telegram, обвиняя его в несоблюдении законодательства. Пользователи испытывают серьёзные проблемы с доступом к мессенджеру без VPN, однако полностью он пока не заблокирован, в отличие от Facebook, X или WhatsApp. Меры по борьбе с Telegram и VPN критиковали в том числе и провоенные блогеры, утверждая, что действия властей вредят армии и нарушают стабильность. Критика Telegram при этом звучала и на совещании с участием Владимира Путина.