Павел Дуров рассказал, что в 2018 году его пытались отравить

Основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в разговоре с ведущим подкаста Лексом Фридманом заявил, что весной 2018 года мог пережить попытку отравления. В тот период он искал финансирование для Telegram и проекта TON, а «пара стран», по словам бизнесмена, пыталась заблокировать мессенджер.

Дуров сообщил, что он жил в арендованном таунхаусе и имел «странного» соседа. Однажды сосед оставил что-то у двери. Через час после возвращения домой Дурову стало плохо.

«Я почувствовал боль по всему телу. Я попытался встать и пойти в ванную, но пока я шел, я ощутил, что мое тело стало отказывать. Сначала зрение и слух, потом мне стало трудно дышать», — рассказал основатель Telegram.

На следующий день Дуров пришёл в себя, но чувствовал очень сильную слабость, а на руках и теле у него полопались сосуды.

Бизнесмен отметил, что не сообщал о случившемся команде и публично историю не раскрывал. Кого подозревает — также не уточнил.

Он также признался, что «толком не знает, сколько у него биологических детей, рассказал, что каждое утро делает по 300 отжиманий и приседаний, пять-шесть раз в неделю посещает спортзал и старается принимать ледяные ванны.

Кроме того, Дуров допустил, что когда-нибудь биткоин достигнет стоимости в один миллион долларов. А из курьезов вспомнил подарок эвенков — бакулюм моржа, который, как он заметил, на русский переводится как «хрен моржовый». «Так говорят в том числе, если хотят выразить протест против чего-либо», — сказал Дуров.