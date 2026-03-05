Сопредседатель Хельсинской комиссии США затронул тему Грузии на прошедших 4 марта слушаниях «Реагирование на инфильтрацию и принуждение Китая в Европе». Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, призвал европейские страны проявлять бдительность и принципиальность в отношении угрозы со стороны Китая:
«Тактики, которые использует каждый диктатор, всё больше становятся похожими друг на друга, они становятся всё более сложными и тревожно поддерживаются технологиями и инновациями. Этот учебник в полном масштабе реализуется в Республике Грузия… Диктатура Бидзины Иванишвили и его “Грузинской мечты” арестовала почти всех лидеров оппозиции, проигнорировала грузинский народ, который хочет свободы и процветания, а не смертельной ловушки китайской дипломатии и российской олигархии. Россия давно является для Бидзины оперативной базой и источником его богатства. После того как “Грузинская мечта” захватила власть в результате сфальсифицированных выборов 2024 года, именно Китай поставляет технологии слежки, каналы пропаганды и финансовую поддержку, необходимые для подавления воли проамерикански настроенного грузинского народа», - сказал конгрессмен Джо Уилсон.
Он также пояснил значение Среднего коридора для США и отметил, что «Грузинская мечта» передала инфраструктуру Китаю:
«Президент Дональд Трамп справедливо придал приоритет Центральной Азии и Среднему коридору для обеспечения и диверсификации наших цепочек поставок. “Грузинская мечта” фактически передала инфраструктуру Грузии Коммунистической партии Китая и продала страну в разрушительное долговое рабство. Доступ Америки к Среднему коридору фактически контролируется Коммунистической партией Китая».
Параллельно с заседаниями Хельсинкской комиссии в Вашингтоне проводит встречи председатель парламентского комитета по иностранным делам Грузии Николоз Самхарадзе. В среду он встретился с заместителем советника по национальной безопасности Энди Бейкером и, по его словам, обсудил перспективы улучшения грузино-американских отношений и прошлые разногласия, включая «вопрос вмешательства во внутренние дела Грузии».
- Стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Грузией приостановлено с ноября 2024 года из-за антизападной риторики и решения отложить переговоры с Европейским союзом. Несмотря на санкции, в том числе против Бидзины Иванишвили, представители «Грузинской мечты» заявляют, что ожидают «перезагрузки» отношений между двумя странами и перехода к новому этапу.
- Соавтора MEGOBARI Act, получившего поддержку президента Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов 2026 года, «Грузинская мечта» называет представителем «Глубинного государства».
Форум