Джо Уилсон: «Мечта» передала инфраструктуру Грузии Коммунистической партии Китая

Сопредседатель Хельсинской комиссии США затронул тему Грузии на прошедших 4 марта слушаниях «Реагирование на инфильтрацию и принуждение Китая в Европе». Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, призвал европейские страны проявлять бдительность и принципиальность в отношении угрозы со стороны Китая:

«Тактики, которые использует каждый диктатор, всё больше становятся похожими друг на друга, они становятся всё более сложными и тревожно поддерживаются технологиями и инновациями. Этот учебник в полном масштабе реализуется в Республике Грузия… Диктатура Бидзины Иванишвили и его “Грузинской мечты” арестовала почти всех лидеров оппозиции, проигнорировала грузинский народ, который хочет свободы и процветания, а не смертельной ловушки китайской дипломатии и российской олигархии. Россия давно является для Бидзины оперативной базой и источником его богатства. После того как “Грузинская мечта” захватила власть в результате сфальсифицированных выборов 2024 года, именно Китай поставляет технологии слежки, каналы пропаганды и финансовую поддержку, необходимые для подавления воли проамерикански настроенного грузинского народа», - сказал конгрессмен Джо Уилсон.

Он также пояснил значение Среднего коридора для США и отметил, что «Грузинская мечта» передала инфраструктуру Китаю:

«Президент Дональд Трамп справедливо придал приоритет Центральной Азии и Среднему коридору для обеспечения и диверсификации наших цепочек поставок. “Грузинская мечта” фактически передала инфраструктуру Грузии Коммунистической партии Китая и продала страну в разрушительное долговое рабство. Доступ Америки к Среднему коридору фактически контролируется Коммунистической партией Китая».

Параллельно с заседаниями Хельсинкской комиссии в Вашингтоне проводит встречи председатель парламентского комитета по иностранным делам Грузии Николоз Самхарадзе. В среду он встретился с заместителем советника по национальной безопасности Энди Бейкером и, по его словам, обсудил перспективы улучшения грузино-американских отношений и прошлые разногласия, включая «вопрос вмешательства во внутренние дела Грузии».