Тесные связи с Россией, Ираном, Китаем, враждебная риторика в адрес США, - малый перечень тех проблем, о которых говорили на заседании Хельсинкской комиссии конгресса США 11 февраля. Американская госструктура по безопасности и сотрудничеству США с Европой обсуждала вопрос о растущем подавлении инакомыслия со стороны правящей «Грузинской мечты». Приглашенные эксперты, среди которых была бывшая глава NDI в Грузии Лора Торнтон, затронули те ключевые вопросы, которые в политике правящей партии создают угрозу развитию демократии и способствуют укоренению автократии.

Что сказали на кратком обзоре Хельсинской комиссии

В комиссию для обсуждения вопроса «Усиление репрессий со стороны «Грузинской мечты» против инакомыслия» в качестве докладчиков были приглашены:

Доктор Клэр Кайзер - старший управляющий директор McLarty Associates; Лора Торнтон - старший директор программ глобальной демократии Института Маккейна; Олеся Вартанян, научный сотрудник Университета Джорджа Мейсона.

В Грузии особое внимание привлеки оценки Торнтон и Вартанян.

Лора Торнтон, ранее возглавлявшая представительство NDI в Грузии, главной причиной отката от демократии в стране считает почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.

«Многие считают, что упадок демократии в Грузии — это новый и стремительный процесс, но я бы возразила - его признаки появились гораздо раньше. Первая и главная проблема существовала с самого начала — Бидзина Иванишвили, олигарх, разбогатевший в России, стоявший за созданием «Грузинской мечты» и ставший её первым премьер-министром. На мой взгляд, он никогда не был искренне привержен демократическим принципам и процессам и, что наиболее важно, всегда был тесно связан с Россией — страной, где он скопил своё состояние».

По словам Торнтон, полномасштабное вторжение России в Украину стало моментом окончательного отчуждения от Запада и полного перехода Грузии к авторитаризму.

«Грузинское правительство быстро заняло позицию, которая больше помогла России, чем Украине. Страна остается важным маршрутом для России для обхода санкций, что вызывает особую иронию, учитывая, что Россия оккупирует 20% территории Грузии».

Лора Торнтон, опираясь на свой наблюдательский опыт за выборами, считает, что парламентские выборы 2024 году в Грузии подверглись серьезной фальсификации. Партия «Грузинская мечта» сохранила власть, быстро остановила процесс вступления в ЕС и даже предложила запретить политическую оппозицию. Как представитель Института Маккейна, Торнтон отметила, что ее организация борется за журналиста Мзию Амаглобели. И что в настоящее время в Грузии находится более 100 политических заключенных — многие из них ее друзья.

«В то же время, «Грузинская мечта» открыто называет Китай и Иран друзьями, союзниками и партнерами. Например, существует фотография премьер-министра Ираклия Кобахидзе, стоящего рядом с представителями ХАМАС. Таким образом, изменилось восприятие того, кто является друзьями Грузии, а кто - ее противниками», - констатировала Лора Торнтон.

В свою очередь исследователь Университета Джорджа Мейсона Олеся Вартанян отметила:

«Члены «Грузинской мечты» должны понимать, что они будут сталкиваться с нестабильностью до тех пор, пока не выразят готовность к справедливому политическому процессу и готовности передать власть».

По мнению Вартанян, без внешнего модератора политический кризис в Грузии трудно будет разрешить.

«Несколько лет назад эту роль внешнего гаранта играл Европейский союз, который использовал перспективу интеграции Грузии в ЕС в качестве одного из условий. Сегодня же руководство «Грузинской мечты» открыто заявило, что в ближайшее время не будет идти по этому пути. Соединенные Штаты имеют хорошие возможности для того, чтобы сыграть свою роль в этой ситуации. Санкции в отношении господина Бидзины Иванишвили являются одним из потенциальных рычагов для продвижения процесса. Эти санкции уже действуют, и они явно затрагивают основателя «Грузинской мечты». Их следует использовать стратегически – для поддержки продвижения реального политического процесса в Грузии», - заявила аналитик Олеся Вартанян.

Грузинский взгляд на критику из Вашингтона

«Как мы и предсказывали, это было позорное заседание», — заявил депутат «Грузинской мечты» Леван Мачавариани. Он напомнил, что Торнтон критиковала президента Дональда Трампа в США, а в Грузии поддерживала радикальную оппозицию.

«Эта <…> вредная госпожа несла какой-то абсурд. Нас нельзя шантажировать никакими санкциями, и самый очевидный пример — это когда господин Бидзина Иванишвили фактически подвергся санкциям всего через 2-3 недели после начала войны в Украине и был лишен доступа к нескольким миллиардам долларов, и это никак не повлияло ни на господина Бидзину Иванишвили, ни на «грузинскую мечту», — отметил депутат Леван Мачавариани.

В правящей партии деятельностью Лоры Торнтон в качестве главы NDI в Грузии стали высказывать недовольство только в последние годы. Изначально, придя к власти, «Грузинская мечта» активно была вовлечена в процессы, организованные NDI. Эти мероприятия ставили целью способствовать политическим процессам по опыту западных демократий. Однако, спустя годы, отказавшись от предоставления равных условий политическим оппонентам, правящая сила стала негативно оценивать деятельность данной структуры.

Бывший посол Грузии в Бельгии и ЕС, один из лидеров «Сильной Грузии - Лело» - Саломе Самадашвили слушания в Хельсинкской комиссии считает важными по нескольким причинам.

«Одним из важнейших аспектов, выявившихся в ходе этих слушаний, стало то, что Грузия, безусловно, является важной страной, в том числе с точки зрения транзитного потенциала. Но основной акцент был сделан на том факте, что Грузия занимает ведущую позицию в области демократического развития как партнер США в нашем регионе. Думаю, из этих слушаний следует, что если у этого правительства и есть какие-либо иллюзии относительно дальнейшего укрепления авторитарной системы в стране в корыстных целях и одновременно надежды на изменение политики в Вашингтоне в свою пользу, то такой возможности, по крайней мере сегодня, для нее не существует», — считает Саломе Самадашвили.

Учитывая, что Тбилиси не оказалось в списке посещенных вице-президентом США Джей Ди Вэнсом южнокавказских столиц, слушания в Хельсинской комиссии по Грузии многие наблюдатели назвали позитивным сигналом.

А противоречащим утверждениям «Грузинской мечты» о том, что она терпеливо ждет перезагрузки отношений с США, оппоненты власти сочли факт, демонстрирующий близость к иранскому режиму: 11 февраля, в 47-ю годовщину Исламской революции в Иране тбилисская телебашня была освещена цветами иранского флага. Тогда же замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия выступил с поздравительной речью в посольстве Ирана в Тбилиси, хотя еще неделю назад находился с визитом в США с целью налаживания отношений с американскими властями.

Подписывайтесь на нас в соцсетях