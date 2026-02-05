«Единая нейтральная Грузия» просит о дебатах по вопросу актуальности евроинтеграции Грузии

Партия «Единая нейтральная Грузия» призывает телеканалы «Рустави 2» и «Имеди» организовать дебаты по вопросу актуальности евроинтеграции Грузии. Член партии Вато Шакаришвили заявил, что общество должно переоценить курс страны на ЕС, который, по его мнению, ведёт Грузию «в экономическое, духовное и нравственное болото».

«В последнее время в обществе всё более актуальным становится вопрос – действительно ли верен и совместим с национальными интересами, в том числе с принципами безопасности страны, тот внешнеполитический курс, который выбрала власть и который, к нашему сожалению, закреплён конституционной нормой? Сегодня грузинское общество, пережившее за последние годы немало потрясений, окрепло и сформировалось как подлинный носитель государственной власти и открыто задаёт вопрос – обеспечивает ли благосостояние нашей страны путь, называемый евроинтеграцией, и насколько в новой мировой реальности движение в сторону Европейского союза, находящегося на последней стадии деградации, соответствует суверенным интересам Грузии?» - говорится в заявлении партии.

Сегодняшнюю Европу авторы заявления называют «противоположным пространством от того, к которому мы стремились»:

«По отношению к сегодняшней Европе у нас, у грузинского народа, накопилось немало претензий, однако опубликованный Юридическим комитетом Палаты представителей США отчёт о том, как Еврокомиссия регулярно вмешивается в национальные выборы стран-членов, ещё раз напомнил о коварном и несправедливом лице евробюрократии».

В «Единой нейтральной Грузии» повторяют заявления лидеров «Грузинской мечты» и утверждают, что Евросоюзом управляют «неформальные олигархические семьи, они же „глубинное государство“». Процесс евроинтеграции в партии, называют угрозой и «наносящим вред стране».

Напомним, в октябре 2025 года «Единая нейтральная Грузия» и «Левый альянс» потребовали провести в Грузии референдум, чтобы выяснить «согласен ли грузинский народ на вступление страны в такой Европейский союз».