Обзор грузинской прессы

Газета «Квирис палитра» публикует интервью с политологом Мирианом Мирианашвили, котором интересуется его мнением о причастности пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили к событиям 4 октября и о том, может ли ей грозить арест. Она с самого начала была частью политического процесса, но сумела быстро дистанцироваться от него, считает Мирианашвили.

«Для Иванишвили «наказание» Саломе Зурабишвили становится своего рода неизбежным шагом. Сейчас, когда задержаны сотни людей, любые действия против нее, юридические или политические, зависят только от одного – его желания. Внутренняя реакция на её арест, скорее всего, будет умеренной, поскольку Саломе Зурабишвили многим в оппозиционных кругах не по душе. Не исключено, что её арест даже вызовет удовлетворение у части общества. Однако внешняя реакция – это совсем другая история. Этот шаг может оказаться последней каплей в терпении этих игроков, которые всё ещё сохраняют дипломатическую сдержанность по отношению к грузинскому правительству. Одновременное заключение в тюрьму обоих президентов, Саакашвили и Зурабишвили, станет признаком такого накала событий, который трудно представить в современном демократическом пространстве», — считает Мириан Мирианашвили.

Политолог также коснулся темы задержанных активистов. Он утверждает, что среди них были и «засланные» люди.

«Те, кто участвовал в этом процессе как простые активисты, заслуживают сочувствия, многие искренне верили в свою цель, но следует знать одно: было также много агентов, засланных для управления событиями. Сегодня некоторые из этих агентов были задержаны для алиби… Именно поэтому пока сложно разобраться, кого задерживают по реальным обвинениям, а кого – с целью создания определённого образа. У нас пока недостаточно информации для оценки этого процесса. Нужно время, чтобы факты стали очевидными. Само общество должно проанализировать, что произошло на самом деле, ведь в этом процессе манипулировали не только оппозицией, но и каждым гражданином, который ей доверял. Поэтому оппозиционный электорат должен понимать, как оппозиция стала инструментом в игре власти, и какая часть общества в этом замешана», - сказал Мириан Мирианашвили в интервью «Квирис Палитра».

************

«Проведёт ли «Мечта» референдум об отказе от членства в ЕС?» - статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Движение «Единая нейтральная Грузия» и партия «Левый альянс», выступившие против представленной Еврокомиссией новой стратегии равенства ЛГБТК на 2026–2030 годы, заявили, что «путём референдума необходимо выяснить, согласен ли грузинский народ на вступление страны в такой Европейский союз». Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что эти заявления сторонников отказа от европейского будущего – часть пропаганды.

«Они требуют референдума, но всё рассчитано на то, что референдум не состоится. Правительство на него не пойдёт, потому что как бы они ни говорили, очевидно, что на референдуме будет положительный ответ на отношения с Европой… «Мечте» сейчас нелегко, потому что внимание всех - и дома, и за рубежом, сосредоточено на репрессиях. Им нужно переключить это внимание на что-то другое, например, на заявление Урсулы фон дер Ляйен, чтобы все СМИ, пропаганда, и дома, и за рубежом, переключились на это, а не говорили о том, что в Грузии задерживают академика-врача», – сказал Вахтанг Дзабирадзе.

То, что «Грузинской мечте» на данном этапе совсем не выгодно соглашаться на проведение подобного референдума считает и политолог Заал Анджапаридзе, однако он называет иные тому причины:

«Я не ожидаю, что «Мечта» потребует референдума, потому что она сейчас не в состоянии осложнять отношения с западным партнёром. А это осложнит отношения не только с Европой, но и с Соединёнными Штатами… Министр иностранных дел Швеции, говоря об Украине, прямо заявил, что вопрос ЛГБТК будет одним из ключевых вопросов, за которым будут следить, когда начнутся переговоры о вступлении Украины. Кто бы ни пытался это преуменьшить, это одна из главных тем, которая будет затронута и в нашем интеграционном процессе», — цитирует Заала Анджапаридзе издание.

************

14 октября сборная Грузии встретится с Турцией в четвертом туре отборочного этапа Чемпионата мира. На предматчевой пресс-конференции тренер грузинской команды Вилли Саньоль заявил, что ждет победы от своих подопечных:

«Конечно, нас ждёт очень важный матч. Первый матч против Турции мы начали неудачно, но хорошо завершили. Тем не менее, я думаю, мы можем добиться положительного результата. Для этого нам нужно больше агрессии и правильного настроя. Победа? Почему бы и нет. Мы пока не нашли правильное решение для позиции левого защитника. Нас ждёт иная игра, чем с Испанией. Я много разговаривал с ребятами и уверен, что они мотивированы и мобилизованы».

Главный тренер турецкой команды Винченцо Монтелла заявил, что не ждет легкой игры:

«Нам противостоит невероятно динамично развивающаяся команда. У соперника будет свой план, и мы должны быть готовы к любому развитию событий от начала до конца матча. Мы к этому подготовились. Нас ждёт очень сложная игра против сильного соперника. Наши предыдущие матчи это подтвердили».

Матч начнётся на стадионе «Коджаэли» в Измите в 22:45 по тбилисскому времени.

