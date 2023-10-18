Египет официально отказался принимать беженцев из сектора Газа

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду официально объявил, что Египет не будет принимать палестинских беженцев из сектора Газа. Заявление было сделано на его совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ас-Сиси считает, что вместе с беженцами в страну могут проникнуть радикальные исламисты. Он предложил перемещать беженцев на юг Израиля, в пустыню Негёв.
Ас-Сиси также сказал, что в случае, если Египет примет беженцев из сектора Газа, миллионы египтян выйдут на улицы с протестами. Он опасается, что в таком случае принадлежащий Египту Синайский полуостров может стать «новой базой для атак на Израиль».
«Египет отвергает любые попытки решить палестинский вопрос военными методами или путём насильственного перемещения палестинцев с их земли за счёт других стран региона», – заявил президент.
Олаф Шольц, со своей стороны, призвал оказать мирному населению Газы гуманитарную помощь.
«Палестинцы – это не ХАМАС, и ХАМАС не вправе говорить от имени палестинцев», – подчеркнул он.
- После нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильские поселения 7 октября Израиль объявил о полной блокаде сектора со своей стороны. Сектор Газа с двух сторон граничит с Израилем и с одной – с Египтом.
- Силы обороны Израиля рекомендовали мирным жителям сектора Газа эвакуироваться на юг, к египетской границе. На данный момент там скопилось не менее 600 тысяч беженцев. Египет не открывает единственный пропускной пункт Рафах на границе с Газой и не позволяет выйти даже палестинцам, у которых есть паспорта других стран. Также из-за закрытия погранпункта в сектор Газа не могут попасть колонны с гуманитарной помощью.