МВД Грузии назвало экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе организатором убийства Левана Джангвеладзе

Бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе будет предъявлено обвинение по делу об убийстве Левана Джангвеладзе, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. На пресс-конференции он также отметил, что это дело полностью раскрыто.

«Установлено, кто руководил организованной группой, совершившей заказное убийство Левана Джангвеладзе из корыстных побуждений. Соответственно, мы можем объявить это дело раскрытым. На основании собранных нами доказательств Генеральная прокуратура вынесла постановление о привлечении Отара Романова-Парцхаладзе к ответственности в качестве обвиняемого», — заявил Дарахвелидзе.

Согласно утверждениям детектива Робико Гогиашвили, выступившему в сентябре на процессе по делу в Тбилисском городском суде, у Джангвеладзе (брата влиятельного «вора в законе» Мераба «Сухумского» в Тбилиси) были «напряженные отношения» с Парцхаладзе из-за бизнеса – экспорта сигарет и алкоголя в Россию. Разобраться с братом криминального авторитета без санкции сверху они якобы не решались.

Киллером, утверждает следствие, стал Гела Удзилаури – телохранитель Георгия Джохадзе. Его даже отправили в Грецию для тайных встреч с «ворами в законе». Именно Удзилаури, по официальной версии, 14 марта 2024 года в центре Тбилиси расстрелял Джангвеладзе, приехавшего всего на несколько дней на похороны. Бизнесмен погиб на месте, его водитель получил ранение. Удзилаури задержали 17 марта.

В 2025 году представители прокуратуры впервые назвали в числе организаторов экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, а главным заказчиком – Ираклия Усояна, внука «Деда Хасана» (Аслана Усояна), прозванного «королем русской мафии» и убитого в 2013 года.

Ранее следствие сообщало, что согласно оперативной информации, внук «Деда Хасана» поручил Отару Парцхаладзе и братьям Микадзе убить Джангвеладзе за 5 миллионов долларов.

О причастности к убийству известных грузинских бизнесменов, братьев Георгия и Давида Микадзе, прокуратура заявила в августе. Первого задержали, второго объявили в розыск.