В Тбилиси обвинённого в убийстве брата «вора в законе» приговорили к пожизненному сроку

Суд признал бывшего спецназовца Гелу Удзилаури виновным в убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе – брата «вора в законе» Мераба Джангвеладзе – как в умышленном, так и в заказном убийстве. Судья Георгий Гелашвили приговорил Удзилаури к пожизненному лишению свободы. Решение было оглашено сегодня, 24 октября.

Удзилаури признался в убийстве, однако заявил, что не совершал его умышленно и тем более по заказу. По его словам, причиной преступления стала месть за избиение, которому он, как утверждает, подвергся в Украине по приказу Левана Джангвеладзе. При этом защита не представила свидетелей или иных доказательств, подтверждающих эту версию.

Адвокаты Гелы Удзилаури, вероятно, обжалуют решение в Апелляционном суде.

С этим приговором не завершается расследование убийства Джангвеладзе. Судебные процессы продолжаются по двум отдельным делам: делу Сандро (Джано) Цивцивадзе и пяти других лиц, включая братьев Микадзе.

Цивцивадзе обвиняется в попытке «избавиться» от оружия, из которого предположительно был убит Джангвеладзе.

Следствие обвиняет братьев Давида и Георгия Микадзе, а также Георгия Джохадзе в организации убийства.

Свидетели также назвали предполагаемых заказчиков по делу: бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе и Ираклия Усояна, внука «вора в законе» «Деда Хасана», убитого в 2013 году.

Они не были допрошены и им не были предъявлены обвинения. По словам прокурора, «неправильно привлекать к ответственности кого-либо на основании показаний свидетеля». Расследование продолжается.

Адвокаты Микадзе и Джохадзе неделей ранее обратились к судье Гелашвили, заявив, что «в его полномочия не входит оценка организации убийства» во время слушания дела Удзилаури.

«У защиты есть законное ожидание, что в дальнейшем по уголовному делу против них будет вынесен оправдательный приговор, однако до этого важно, чтобы фактические обстоятельства, изложенные в вашем приговоре, не подтверждённые доказательствами, не приобрели преюдициального значения, из-за манипуляционного метода, использованного стороной обвинения, а именно выделения из дела Гелы Удзилаури отдельного производства по части, связанной с организацией преступления», — заявили адвокаты.

Предварительное слушание по объединённому делу Микадзе, Джохадзе и двух других лиц назначено на 27 ноября.