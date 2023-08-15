Экс-глава штаба Навального не согласна с обвинением в экстремизме

В Томске начался суд по делу бывшего координатора местного штаба Навального и депутата городской думы Ксении Фадеевой. Ее обвиняют в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Выступая в суде, Фадеева прокомментировала обвинительное заключение, которое накануне огласил прокурор. По её мнению, большая часть обвинения относится к действиям Алексея Навального, Леонида Волкова и других лидеров Фонда борьбы с коррупцией.

Она отметила, что из обвинения неясно, в какой период она, по версии следствия, совершила преступление в части организации экстремистского сообщества, в чем, по версии обвинения, заключалась её руководящая роль. «Что я делала, конкретно? Сформировала подполье и руководила им? Или может быть двинула колонны на Москву? Информации об этом в деле нет. Ни одного митинга или даже пикета», — сказала Ксения Фадеева.

По словам Фадеевой, она не отказывалась от дачи показаний и ничего не скрывала. Но видимо, следствие не устроило то, что оно услышало, ведь там не было слов о том, что якобы с 2017 года она понимала, что цель штабов Навального — насильственный захват власти, добавила Фадеева.

Адвокат Кирилл Терехин отметил, что после признания штабов Навального экстремистской организацией, Ксения Фадеева добровольно отказалась от участия в её деятельности. Это может служить основанием для освобождения от уголовной ответственности, отметил адвокат.

Ксения Фадеева победила на выборах в городскую думу Томска в сентябре 2020 года. Она стала первой представительницей структур политика Алексея Навального, кому удалось выиграть выборы. Фадеева неоднократно подвергалась штрафам и арестам за участие в несогласованных с властями акциях протеста. В декабре 2021 года она была задержана. Суд запретил ей пользоваться интернетом, общаться с кем бы то ни было без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия