Экс-министра экономики Левана Давиташвили допрашивают в СГБ

Бывший вице-премьер и экс-министр экономики Грузии Леван Давиташвили был вызван в Службу государственной безопасности. Также в СГБ был вызван бывший генеральный директор Корпорации газа и нефти Георгий Чиковани.

Грузинской службе Радио Свобода подтвердили эту информацию в пресс-центре СГБ. В ведомстве сообщили, что они вызваны в Антикоррупционное агентство Службы госбезопасности в рамках расследования «по одному из крупных нефтяных контрактов».

При этом в СГБ не уточняют, о какой компании идёт речь и в каком году был заключён спорный контракт.

Леван Давиташвили покинул пост министра экономики и первого вице-премьера 24 июня 2025 года — спустя три дня после задержания его бывшего заместителя Ромео Микаутадзе по обвинению в коррупции.

26 сентября 2025 года Давиташвили был назначен председателем наблюдательного совета компании «Black Sea Petroleum», связанной с нефтеперерабатывающим заводом в Кулеви.

В настоящее время Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против порта Кулеви — в рамках 20-го пакета санкций ЕС против России.