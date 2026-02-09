Грузинскому порту Кулеви грозят санкции ЕС

Порт Кулеви в Грузии может попасть под санкции Европейского Союза. Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, в рамках подготовки 20-го пакета санкций против России, предложенного Европейской комиссией, рассматривается возможность включения порта Кулеви в список объектов, подпадающих под ограничения.

Центральная служба Радио Свобода получила документ Европейской комиссии с предложениями по новому пакету санкций. В частности, предлагается ввести ограничения для 43 дополнительных судов «теневого флота» России, запретить оказание технических услуг танкерам с российским сжиженным природным газом и ограничить транзакции с четырьмя конкретными портовыми терминалами, включая порт Кулеви.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сегодня, 9 февраля, в ответ на вопрос Радио Свобода заявил:

«Мы готовы предоставить детальную информацию Европейской комиссии по этой теме и, разумеется, готовы к обсуждению».

«Мы не считаем, что там происходит что-либо, что противоречит санкционной политике», — добавил он.

Согласно документу Европейской комиссии, санкции по порту Кулеви обосновываются тем, что порт используется для морских перевозок сырой нефти и нефтепродуктов, произведённых в России или экспортируемых российскими судами, практикующими нерегулярные и высокорисковые схемы транспортировки. Подобные меры предлагаются также для одного из портов в Индонезии.

Радио Свобода направило в Агентство морского транспорта Грузии вопросы о том, подтверждается ли использование порта для подобных целей и какие механизмы контроля грузов существуют для предотвращения обхода санкций. Ответ пока не поступил.

В октябре 2025 года агентство Reuters сообщило, что российская компания «Русснефть» поставила первую партию нефти на недавно построенный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кулеви. Позже против компании были введены санкции Великобританией.

Служба доходов Минфина Грузии тогда подтвердила, что в начале октября в порт Кулеви из России прибыло судно Kayseri, зарегистрированное под флагом Панамы. На его борту находилось до 100 тысяч тонн сырой нефти, отправленной одной из российских компаний. По информации ведомства, проверка показала, что ни судно, ни его владельцы, а также отправитель и получатель груза не подпадали под международные санкции.

Российское издание «Проект» сообщало о связях семьи, запустившей первый нефтеперерабатывающий завод в Грузии, с руководством российской военной разведки (ГРУ).

В финансировании проекта НПЗ участвовали государственный «Фонд развития Грузии» и «Карту Банк», принадлежащий основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. На презентации завода в октябре 2024 года присутствовал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В начале февраля 2026 года в территориальные воды Грузии впервые вошёл нефтяной танкер Silvari (IMO 9291262), который, по информации Украины, является частью «теневого флота» России и подпадал под санкции украинской стороны с декабря 2025 года. По данным издания iFact, танкер доставил в Кулеви до 32 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. После этого судно перешло в управление и собственность индийской компании. Агентство морского транспорта Грузии заявило, что информация о «сомнительной истории» танкера не соответствует действительности и назвало её дезинформацией.