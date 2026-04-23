Экс-министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе приговорен к 10 годам заключения

Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации («отмывании») денежных средств в особо крупном размере и приговорён к 10 годам лишения свободы. Обвинительный приговор был оглашён в Тбилисском городском суде судьёй Ираклием Хускивадзе 23 апреля.

В качестве дополнительного наказания у него конфисковано имущество, в том числе земельный участок и дом в Испании, в провинции Малага, а также дом, парковочное место и летняя площадь на улице Нушис Багеби в Тбилиси.

Вместе с Джуаншером Бурчуладзе к лишению свободы приговорены и другие фигуранты дела:

бывший заместитель Бурчуладзе Георгий Хаиндрава – 8 лет;

зять Бурчуладзе Васил Мхеидзе – 8 лет.

Процессуальное соглашение было оформлено с Илией Гудушаури, бывшим начальником службы закупок Министерства обороны. Условия: условный срок 4 года, залог в размере 10 000 лари и запрет на занятие государственной должности сроком на один год. Гудушаури и ранее находился на свободе под залог.

«Признаю себя виновным, нахожусь дома, в своей квартире. Не отказываюсь от процессуального соглашения. Осознаю характер совершённого деяния и правовые последствия», - заявил Илия Гудушаури на сегодняшнем заседании 23 апреля, где выступил с последним словом.

На момент оглашения приговора обвиняемые уже были доставлены в следственный изолятор – судья объявил решение после заслушивания заключительных речей и перерыва.

Последнее слово Бурчуладзе

Несмотря на то, что Джуаншер Бурчуладзе не признаёт себя виновным, он просил заключить процессуальное соглашение, одним из обязательных условий которого является признание вины. Бывший министр обороны убеждал судью Ираклия Хускивадзе, что его семья имела финансовые возможности для накопления имущества, в том числе для покупки недвижимости в Испании.

«[Во время работы в посольстве в Вашингтоне] у меня была самая высокая зарплата в Министерстве иностранных дел. Я получал 6000 евро, [которая] умножалась на членов семьи. Привожу этот пример, чтобы показать, что не всё попадает в декларацию», - сказал он, добавив, что во время проживания в США продавал и сдавал в аренду квартиры в Тбилиси.

По его словам, представленные по делу доказательства были сфальсифицированы с целью ввести суд в заблуждение:

«Первый Mercedes был у меня, первый Land Cruiser в городе был у меня. Мне было стыдно ездить – людям было тяжело, я же не собирался размахивать миллионами!.. Сейчас [действующие чиновники] пишут в декларациях, что у них есть десятки тысяч, но не указывают откуда, а я бы и не постеснялся сказать, что они у меня дома».

В чём обвиняли Джуаншера Бурчуладзе?

Бывший министр обороны обвинялся в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов. Он был задержан 11 сентября 2025 года Антикоррупционным департаментом СГБ.

По версии обвинения, в 2023 году Джуаншер Бурчуладзе при помощи своего заместителя Георгия Хаиндрава, зятя Васила Мхеидзе и бывшего начальника департамента закупок Минобороны Владимира Гудушаури поставил в военный госпиталь в Гори медицинское оборудование по цене 3 940 000 лари вместо 2 606 272 лари, в результате чего министерству был причинён ущерб в размере 1 333 728 лари.

По данным следствия, с целью придания законного вида имуществу, в январе 2025 года семья Бурчуладзе приобрела за 544 000 евро земельный участок и жилой дом в испанской провинции Малага.

Другие обвиняемые

Васил Мхеидзе (зять) был задержан раньше Бурчуладзе – 27 июля 2025 года, вместе с бывшим заместителем министра Георгием Хаиндрава и бывшим начальником департамента закупок Владимиром Гудушаури.

Хаиндрава и Гудушаури обвинялись в растрате денежных средств в особо крупном размере, совершённой группой лиц, а Васил Мхеидзе – в пособничестве растрате.

По версии следствия, близкий родственник Бурчуладзе обещал заранее отобранным компаниям, участвующим в закупках Минобороны, «гарантированную победу».

Бывший начальник департамента закупок Минобороны Владимир Гудушаури на заседании 12 марта заявил, что получал незаконные указания от министра. Ему вменяется растрата денежных средств Министерства обороны в особо крупном размере.

«Я сожалею, что нанёс ущерб бюджету… министр был в курсе всего», — заявил Гудушаури на одном из заседаний, фактически указав на причастность своего руководителя.