Экс-министру обороны Грузии отказали в процессуальном соглашении по делу о хищении

Прокуратура отказала экс-министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе, его заместителю Георгию Хаиндрава и шурину Бурчуладзе – Василу Мхеидзе в процессуальном соглашении, однако заключит его с бывшим начальником департамента закупок Минобороны Владимиром Гудушаури. Прокурор по делу Ани Лекиашвили также отметила, что у Джуаншера Бурчуладзе должно быть конфисковано имущество: земельный участок и дом в Испании, а также дом и прилегающие площади в посёлке Цкнети (Грузия).

Экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов, ему вменяется отмывание незаконных и необоснованных средств на общую сумму 1 593 212 лари.

По делу о растрате в особо крупном размере задержаны и бывший заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава, бывший глава департамента закупок Владимир Гудушаури и шурин Бурчуладзе – Васил Мхеидзе. Гудушаури и Хаиндрава обвиняются в растрате в особо крупном размере, а Мхеидзе – в содействии растрате. Им грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.

По данным следствия, заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава и тогдашний глава департамента закупок Владимир Гудушаури при содействии Васила Мхеидзе, шурина Бурчуладзе, создали неконкурентную среду в процессе закупки аппарата магнитно-резонансной томографии для военного госпиталя. По версии ведомства, обвиняемые растратили 1 333 728 лари, принадлежащих Министерству обороны Грузии.