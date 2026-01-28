26 января в Грузии был задержан бывший заместитель министра здравоохранения Илия Гудушаури. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями при проведении тендера на закупку автомобилей скорой помощи. Это дело стало очередным эпизодом в цепочке громких расследований против бывших высокопоставленных чиновников правящей партии «Грузинская мечта».

Тендер, который стал уголовным делом

Дело Илии Гудушаури связано с государственным тендером 2022–2023 годов на закупку автомобилей для службы скорой медицинской помощи.

Согласно следствию, 27 сентября 2022 года Министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии объявило конкурс на закупку нескольких десятков автомобилей скорой помощи. Конечным бенефициаром тендера являлся Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.

В конкурсе приняли участие три компании, победителем была признана та, что предложила наименьшую цену — 8 525 876 лари. Однако, как утверждает следствие, тендер был отменен по незаконному распоряжению заместителя министра Илии Гудушаури. На тот момент он совмещал пост замминистра с постом главы тендерной комиссии министерства. По версии следственной службы Министерства финансов, Гудушаури злоупотребил служебными полномочиями, чтобы предоставить преимущество другой компании.

«10 мая 2023 года по его указанию был объявлен новый тендер, условия которого были подстроены под одного конкретного претендента, в результате чего остальные компании не смогли принять в нем участия. Победителем была объявлена предварительно отобранная компания, которой из-за относительно высокой предложенной цены министерство переплатило как минимум 2 138 196 лари. Заранее выбранной компании министерство без какого-либо основания выплатило 2 138 196 лари, чем были существенно нарушены законные интересы государства», — подчеркнул замначальника следственной службы Минфина Гуга Тавберидзе на пресс-конференции.

В результате повторный конкурс прошел без какой-либо конкуренции, а победителем стала компания, определенная заранее. Прокуратура указывает, что Гудушаури был лично знаком с представителем этой фирмы.

Речь идет о компании «GT Motors» — она, как говорится на сайте, является лидером автомобильных продаж в Грузии и предлагает клиентам широкий выбор как легковых, так и коммерческих автомобилей. Руководитель «GT Motors» в комментарии телеканалу «ТВ Пирвели» категорически опроверг наличие каких-либо связей с Гудушаури, заявив, что не был с ним знаком и не контактировал до проведения конкурса.

Сам экс-чиновник признал предъявленные ему обвинения. Он был задержан и привлечен к ответственности по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии — злоупотребление служебными полномочиями. Статья предусматривает штраф либо лишение свободы сроком от трех до пяти лет, а также запрет на занятие должностей или осуществление определенной деятельности сроком до трех лет.

Сторона защиты хадатайствовала о применении меры пресечения в виде залога, поскольку Гудушаури признал вину и готов сотрудничать со следствием.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Мчедлишвили сообщил журналистам, что информации о том, давал ли он уже показания против других должностных лиц, пока нет:

«Пока нет информации, что он назвал кого-то конкретного, однако готовность к тому, чтобы дать ответы на интересующие следствие вопросы — есть. Пока вопрос о министре здравоохранения Зурабе Азарашвили не был поставлен».

Не случайная фигура

Илия Гудушаури был назначен заместителем министра здравоохранения 3 января 2022 года — в период, когда ведомство возглавлял Зураб Азарашвили. Азарашвили, в свою очередь, был назначен министром премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Последний сейчас находится под стражей, приговорен к пяти годам лишения свободы в рамках процессуального соглашения за легализацию незаконных доходов.

Азарашвили покинул должность 1 марта 2024 года после разговора с новым премьер-министром Ираклием Кобахидзе — его отставка стала первым кадровым решением нового главы правительства. По словам Ираклия Кобахидзе, причиной принятия такого решения стали проблемы в сфере здравоохранения и недовольство в медицинском сообществе.

До работы в Минздраве Илия Гудушаури занимал должность заместителя директора Муниципального фонда развития, а его имя не впервые появляется в контексте громких антикоррупционных дел.

Его брат, Владимир Гудушаури, бывший глава департамента закупок Министерства обороны, также проходит по уголовному делу о растрате более 1,3 млн лари и освобожден под залог. Речь идет о закупке медицинского оборудования для Министерства обороны.

Отметим, что экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе был также задержан в сентябре прошлого года сотрудниками Службы государственной безопасности, ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов.

Серия задержаний и «новая антикоррупционная политика»

Дело Гудушаури вписывается в более широкий контекст: за последние месяцы в Грузии были задержаны или привлечены к ответственности несколько бывших высокопоставленных чиновников, связанных с прежним руководством «Грузинской мечты».

Власти представляют происходящее как доказательство системной борьбы с коррупцией. Однако оппозиционные политики и эксперты сходятся в другом: расследования начинаются лишь после того, как фигуранты теряют должности, а сами процессы носят избирательный характер.

Член партии «Лело — Сильная Грузия» Ника Черкезишвили называет происходящее не институциональной борьбой с коррупцией, а инструментом внутрипартийного перераспределения власти. По его словам, Илия Гудушаури — не случайная фигура. Он был заместителем министра здравоохранения и «человеком, которому был доверен многомиллиардный бюджет, причем именно в тех сферах, где на протяжении многих лет существовали наибольшие подозрения в коррупции».

«Именно здесь возникает главный политический вопрос: почему не было ни одного вопроса, ни одной реакции, ни одного расследования тогда, когда этот человек находился внутри системы и обладал властью? Почему «борьба с коррупцией» начинается только после того, как человек покидает должность или меняется внутренний системный баланс? Ответ прост: это инструмент внутрикланового регулирования и перераспределения власти. <...>. Это внутрипартийный менеджмент, который шаг за шагом реализует Ираклий Кобахидзе для укрепления собственной политической власти», — пишет Ника Черкезишвили в Facebook.

По его оценке, происходящее является примером избирательного правосудия, которое не разрушает коррупционные схемы, а, напротив, консервирует систему. Схожую позицию занимает исследователь вопросов коррупции, представитель «Коалиции за перемены» Бесик Донадзе. Он также подчеркивает: дело не может ограничиваться одной фигурой.

«Один Илия Гудушаури не мог украсть эти деньги. Из государственной казны невозможно просто так забрать средства без соучастников — либо в компании, либо в самом ведомстве. Если расследование будет проведено корректно, следующим человеком должен стать тогдашний министр здравоохранения Зураб Азарашвили», — заявил Донадзе в эфире PalitraNews.

Представитель неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» Звиад Коридзе называет текущую кампанию лицемерной и запоздалой. По его словам, «метастазы коррупции уже охватили всю государственную систему». Коридзе считает, что задержания отдельных фигур не ликвидируют саму коррупционную схему и служат, скорее, попыткой выиграть время и перераспределить ответственность между фракциями внутри правящей партии.

«Вспомните реплику мэра столицы, мол, он отвечает только за себя и не может отвечать за других. Тогда о каком управленческом звене вообще идет речь? Разве возможно, чтобы руководители всех служб, все твои заместители создавали коррупционные схемы, были в них замешаны, а ты за это не нес ответственности или не видел всего этого? Тогда каким руководителем ты являешься? Такая «борьба» с коррупцией — это обычное лицемерие, характерное для клептократических режимов», — считает Звиад Коридзе.

Напомним, несколько дней назад мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что несет ответственность исключительно за свои действия. Это заявление прозвучало на фоне обвинений, предъявленных бывшему руководителю Агентства по управлению тбилисскими детскими садами Кахе Гванцеладзе. Следствие подозревает его в получении взяток в особо крупном размере, так называемых «откатов», при заключении контрактов на закупки для детских садов. В рамках этого дела статус обвиняемых имеют еще два бывших сотрудника Агентства.

За последние полгода прокуратура Грузии начала расследования против экс-премьера Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, бывшего замминистра экономики Ромео Микаутадзе и других. Со стороны правящей партии звучат попытки защитить происходящее как проявление политической зрелости. Депутат от «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила, что обнародование подобных дел — признак устойчивости системы.

«Это эмоционально очень тяжело — видеть подобную информацию о представителях собственной команды. Но именно способность выявлять проблемы внутри и реагировать на них является силой «Грузинской мечты», — сказала Цилосани в эфире проправительственного телеканала «Имеди».

Она подчеркнула, что антикоррупционный процесс, по ее словам, продолжается уже несколько лет и лишь сейчас становится видимым для общества.

Сразу после начала задержаний бывших высокопоставленных чиновников неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» заявила на брифинге, что нынешняя «борьба с коррупцией» — отражение политической войны внутри правящей партии. По словам главы организации Эки Гигаури, в течение многих лет, когда «Международная прозрачность — Грузия» и другие СМИ били тревогу по поводу элитной коррупции, «Грузинская мечта» называла это ложью и утверждала, что коррупция в стране побеждена.

«Теперь они сами подтверждают, что в течение многих лет страна управлялась по клептократическим принципам, а высшие представители правительства были вовлечены в масштабные коррупционные схемы — украли миллионы бюджетных средств у грузинской армии, школьников и каждого гражданина Грузии», — заявила Гигаури.

По данным организации, за последние пять лет зафиксировано 250 случаев элитной коррупции, в которых фигурирует 221 высокопоставленное лицо — от министров до судей и муниципальных чиновников. НПО указывает, что только на госзакупках приближенные к партии компании заработали не менее 5 миллиардов лари, а 1 миллиард пришелся на фирмы, связанные с донорами правящей партии.

«Факт в том, что причины элитной коррупции не изменились и государство по-прежнему ею охвачено», — говорилось в заявлении организации, которая убеждена, что следственные органы, прокуроры, судьи, сотрудники СГБ и Антикоррупционного бюро на протяжении многих лет участвовали в сокрытии коррупции.

