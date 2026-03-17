Экс-омбудсмена Грузии Учу Нануашвили вызывают в СГБ

Бывший народный защитник Грузии (2012–2017) Уча Нануашвили, которого грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал «агентом», вызван в Службу государственной безопасности Грузии. Нануашвили, который в настоящее время возглавляет неправительственную организацию «Институт исследования демократии» (DRI), в разговоре с грузинской службой Радио Свобода заявил:

«Речь идёт о том, что начато расследование, и я вызван в статусе свидетеля в связи с коммуникацией с экспертом Московского механизма».

Он также отметил, что не собирается являться в СГБ и сообщил следователю, что даст показания в суде, перед судьёй магистром, когда его вызовут. По словам Нануашвили, ему не сообщили, по какой статье начато расследование и когда именно оно было начато; также он не знает, вызывали ли по этому делу других лиц.

Нануашвили также рассказал, что во время звонка из СГБ ему сообщили, что вызов связан с тем, что его упомянул Давид Кацарава в эфире телекомпании «Пирвели».

Давид Кацарава – руководитель «Антиоккупационного движения», который в марте 2024 года был жестоко избит правоохранителями во время протестной акции. На кадрах его задержания видно, что он стоял среди участников акции и обращался к полиции, когда несколько человек из рядов спецназа одновременно выбежали в его сторону, у всех лица были закрыты чёрными масками.

15 марта 2026 года в эфире «Пирвели» он заявил: «У меня на одном этапе был разговор с Учей Нануашвили, который сказал, что в рамках «Московского механизма» меня опросят, однако затем со мной никто не связывался».

В разговоре с Радио Свобода Нануашвили назвал вызов в Службу государственной безопасности Грузии преследованием:

«Это преследование правозащитников за деятельность, связанную с защитой прав, в том числе тех людей, которые стали жертвами бесчеловечного обращения и пыток».

Нануашвили также сообщил, что передал автору доклада ОБСЕ по Грузии Патриции Гржебык информацию о ситуации с правами человека за последние два года, которая содержится в открытых отчётах правозащитных организаций.

«Оказывается, предоставление такой информации международным организациям считается недопустимым и преступлением», - заявил он.

Отчет по вопросам прав человека в Грузии, подготовленный в рамках так называемого «Московского механизма» по требованию 23 стран ОБСЕ, резко критикует грузинские власти и призывает международное сообщество к действиям. В отчете звучит призыв к грузинским властям – отменить практически все изменения и законы, которые местные правозащитники расценивали как репрессивные, а также «немедленно и безусловно освободить лиц, задержанных по политическим мотивам».

Кроме того, ссылаясь на Римский статут, отчет рекомендует его подписантам рассмотреть возможность передачи дела Грузии в Международный уголовный суд. Одна из рекомендаций – обращение европейских стран в Страсбургский суд с межгосударственной жалобой относительно ситуации в стране.