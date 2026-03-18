Экс-омбудсмена Учу Нануашвили допросили в суде в рамках расследования СГБ Грузии

В Тбилисском городском суде завершился допрос бывшего Народного защитника Учи Нануашвили перед судьёй-магистратом. По его завершении экс-омбудсмен заявил, что подписал соглашение о неразглашении, потому не может обсуждать детали допроса, однако назвал его абсурдом.

«Вместо того чтобы заниматься реальными проблемами безопасности, включая тот факт, что в тюрьмах Сухуми и Цхинвали находится 21 заключённый, заботиться об их освобождении и безопасности жителей оккупированных территорий, Служба безопасности занята каким-то надуманным делом», — заявил Нануашвили.

Предположительно, вопросы следствия касались отчета ОБСЕ, подготовленного в рамках «Московского механизма». Ранее бывший народный защитник сообщал, что передал автору доклада Патриции Гржебык информацию о ситуации с правами человека за последние два года, которая содержится в открытых отчётах правозащитных организаций.

«Я не имею права говорить о деталях, но отмечаю, что даже это расследование в связи с «Московским механизмом» является нарушением грузинскими властями Оперативного документа ОБСЕ, который прямо указывает на обязанность властей сотрудничать с «Московским механизмом» и защищать права тех, кто будет общаться с экспертами в различных формах. Эта организация или лицо должны быть защищены, и властям запрещено оказывать на них какое-либо давление, даже вызывать их, как это произошло сегодня. Сегодня мы заявляем, что это серьезное нарушение требований ОБСЕ, за которое грузинские власти должны ответить», - говорит экс-омбудсмен.

Нануашвили отмечает, что помогал эксперту, «это был мой долг как гражданина, защитника прав человека». Эксперт интересовалась информацией о фактах пыток или жестокого обращения с гражданами, и бывший Народный защитник вспомнил один из случаев, произошедший с Давидом Кацарава, «известный общественности, это дело также было передано в Страсбургский суд».

Давид Кацарава – руководитель «Антиоккупационного движения», который в марте 2024 года был жестоко избит правоохранителями во время протестной акции. На кадрах его задержания видно, что он стоял среди участников акции и обращался к полиции, когда несколько человек из рядов спецназа одновременно выбежали в его сторону, у всех лица были закрыты чёрными масками.

«Я не координировал работу экспертов. Я получил вопрос и помог эксперту. Это было моё гражданское обязательство. Обязанность сотрудничества есть и у государственных должностных лиц, которые встречались с ними. Тогда нужно вызывать на допрос и их», - заявил Уча Нануашвили.

Отчет по вопросам прав человека в Грузии, подготовленный в рамках так называемого «Московского механизма» по требованию 23 стран ОБСЕ, резко критикует грузинские власти и призывает международное сообщество к действиям. В отчете звучит призыв к грузинским властям – отменить практически все изменения и законы, которые местные правозащитники расценивали как репрессивные, а также «немедленно и безусловно освободить лиц, задержанных по политическим мотивам».

Кроме того, ссылаясь на Римский статут, отчет рекомендует его подписантам рассмотреть возможность передачи дела Грузии в Международный уголовный суд. Одна из рекомендаций – обращение европейских стран в Страсбургский суд с межгосударственной жалобой относительно ситуации в стране.