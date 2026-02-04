Экс-председатель сакребуло Чохатаури заключен под стражу

Бывшему председателю городского собрания (сакребуло) Чохатаури Давиду Шарашидзе изменили меру пресечения: залог заменён на заключение под стражу. В прокуратуре заявили, что Апелляционный суд полностью удовлетворил их жалобу на решение суда первой инстанции.

Бывшему председателю сакребуло Чохатаури Давиду Шарашидзе, которого следствие обвиняет в групповом насилии, Озургетский районный суд 30 января назначил залог в размере 30 000 лари.

Давид Шарашидзе был отстранён от должности председателя сакребуло Чохатаури 29 января в связи с продолжающимся в отношении него расследованием. По данным следствия, в одном из ресторанов в Озургети во время словесной перепалки председатель сакребуло Чохатаури и двое находившихся с ним лиц применили насилие в отношении полицейского, который в тот момент не исполнял служебные обязанности.

Предположительно, именно из-за того, что полицейский во время инцидента не находился при исполнении, МВД начало расследование по статье 126 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за насилие, совершённое группой лиц, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.