Экс-председателю городского совета Чохатаури назначен залог в качестве меры пресечения

Озургетский районный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 30 000 лари в отношении бывшего председателя городского собрания (сакребуло) Чохатаури Давида Шарашидзе. Как сообщает телекомпания «Пирвели», на судебном заседании присутствовал и сам обвиняемый Давид Шарашидзе. Прокуратура ходатайствовала о применении к Шарашидзе меры пресечения в виде заключения под стражу, тогда как защита на судебном заседании потребовала залог.

До начала заседания адвокат обвиняемого заявил, что Шарашидзе, задержанный по обвинению в групповом насилии в отношении полицейского, признаёт свою вину.

Давид Шарашидзе был освобождён от должности председателя муниципального собрания Чохатаури 29 января в связи с продолжающимся в отношении него расследованием, предусмотренным Уголовным кодексом Грузии.

По данным Министерства внутренних дел, в одном из ресторанов города Озургети во время словесной перепалки председатель городского собрания Чохатаури и двое находившихся с ним лиц совершили групповое насилие в отношении полицейского, который в тот момент не исполнял служебные обязанности.

Предположительно из-за того, что полицейский не находился при исполнении служебных обязанностей, МВД начало расследование по статье 126 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за групповое насилие. В случае же насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей применяется статья 353 УК Грузии (сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок).

Как сообщают в МВД продолжается розыск двух других участников группового насилия, которые скрываются.