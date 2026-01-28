Председатель сакребуло Чохатаури задержан по факту нападения на полицейского

В Чохатаури (Западная Грузия) задержан председатель местного городского собрания (сакребуло) Давид Шарашидзе. Его обвинили в групповом насилии – в отношении сотрудника полиции. Как сообщает Министерство внутренних дел Грузии, инцидент произошёл 27 января в одном из ресторанов Озургети на почве словесного конфликта. Председатель Сакребуло Чохатаури и двое находившихся с ним граждан совершили групповое насилие в отношении сотрудника полиции, который в тот момент не исполнял служебные обязанности, сообщают в ведомстве.

«В частности, они физически избили правоохранителя, в результате чего тот получил повреждения лица и различных частей тела. Председатель Сакребуло Чохатаури Давид Шарашидзе был задержан вскоре после инцидента, ещё двое лиц находятся в розыске. Ведутся активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения и задержанию», - говорится в заявлении ведомства.

До завершения расследования пострадавший в инциденте сотрудник полиции освобождён от занимаемой должности и переведён в распоряжение кадров МВД, уточняют в министерстве.

Расследование инцидента ведётся по статье 1261 Уголовного кодекса Грузии (насилие, совершенное группой лиц).