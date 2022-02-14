Элина Марзоева: «Аслан Гагиев помог Анатолию Бибилову выиграть выборы»

Бывший замруководителя администрации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Элина Марзоева заявила, что криминальный авторитет Аслан Гагиев помог Анатолию Бибилову победить на предыдущих президентских выборах. Пост Марзоевой опубликован на её странице в фейсбуке.

По ее словам, во время президентской кампании она входила в штаб Бибилова и в преддверии выборов с его согласия отправилась в Австрию, чтобы обратиться за содействием к Аслану Гагиеву, который скрывался в Европе от российских правоохранителей. Она утверждает, что сначала Гагиев неодобрительно высказался о кандидатуре Бибилова, однако Марзоева смогла его переубедить, и во время второй поездки в Вену она заручилась поддержкой криминального авторитета.

Как отмечает Марзоева, в избирательный штаб Анатолия Бибилова приходили люди от Аслана Гагиева, которые оказывали различную помощь. Также Гагиев, по ее словам, подключил к кампании «влиятельных людей из Москвы».

«То, что Аслан Гагиев помог Анатолию Бибилову выиграть выборы и сделать это феерически и безапелляционно, известно многим. И сам факт его помощи не является секретом с 2016 года, когда Аслан Гагиев стал оказывать поддержку Анатолию Бибилову», – написала она.

В комментарии порталу Кавказ.Реалии Марзоева говорит, что сделала свое заявление «не в чьих-либо интересах».

«Здесь речь не идет о том, чтобы усилить позиции того или иного кандидата. Все это я писала добровольно, чтобы прояснить все спорные моменты, которые возникли после видеобращения Гагиева. Надеюсь, на этом меня оставят в покое», – добавила Марзоева.

Ранее на заседании суда в Ростове-на-Дону сам Аслан Гагиев заявил, что именно он привел Анатолия Бибилова к власти. Тогда пресс-служба Бибилова сообщила, что криминальный авторитет на предыдущих выборах никак не влиял на результаты голосования. Заявление Марзоевой в администрации югоосетинского президента пока не прокомментировали.