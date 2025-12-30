Экс-замминистра инфраструктуры Грузии освобожден под залог в полмиллиона лари

Тбилисский городской суд заменил меру пресечения в виде заключения бывшему заместителю министра инфраструктуры Ираклия Карселадзе – Кобе Габуния – на залог в размере 500 тысяч лари. Он был освобождён прямо из зала суда.

Габуния был задержан 30 октября 2025 года. Следственная служба Министерства финансов сообщила, что его задержание было проведено по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Тогда же были проведены обыски имущества экс-министра Ираклия Карселадзе, Габуния и других лиц – всего 18 объектов.

Коба Габуния курировал в министерстве Фонд муниципального развития Грузии. В связи с деятельностью этого фонда к ответственности уже привлечены несколько высокопоставленных чиновников, в том числе исполнительный директор фонда, которому также была назначена мера пресечения в виде залога.

В СМИ Ираклия Карселадзе называют членом окружения бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили. Кроме того, он возглавлял консультативный совет «Фонда соинвестирования Грузии», основанного Бидзиной Иванишвили.

В последнее время трое человек из окружения Лилуашвили были привлечены к ответственности по антикоррупционным делам. 23 декабря был задержан и экс-глава СГБ Грузии, ему предъявлено обвинение в получении взятки по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве.