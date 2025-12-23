Задержание бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили стало очередным этапом кампании, которую власти называют борьбой с коррупцией, а оппозиция — внутрипартийными распрями «Грузинской мечты». Многочисленные уголовные дела, упоминания о мошеннических колл-центрах, обвинения в участии в коррупционных схемах и резкая смена риторики по отношению к ранее считавшемуся «неприкосновенным» чиновнику – в связи с этим оппозиция требует не только юридической, но и политической ответственности.

Утро задержания

Несколько месяцев имя экс-министра СГБ Григола Лилуашвили, некогда «правой руки Иванишвили», как называют его оппоненты власти, звучало лишь фоном в делах, связанных с его окружением, родственниками и бывшими подчиненными, которые уже были задержаны по разным коррупционным обвинениям. Еще в октябре в доме бывшего главы Службы госбезопасности прошел обыск, но на допрос он до сих пор не вызывался. Но утром 23 декабря ему позвонили из прокуратуры.

«Когда меня вызвали, я пришел, я ничего не знаю. Видимо, их интересуют какие-то детали по конкретному вопросу. Я ничего не могу сказать. Показаний я никогда не давал. Я здесь [в прокуратуре] впервые. Я не знаю, [по какому это делу]», — заявил он журналистам.

Лилуашвили в разговоре с представителями СМИ не исключил, что ему могут предъявить обвинения: «На все воля Божья, я ничего не могу исключать».

Через пару минут на экстренном брифинге в прокуратуре сообщили, что экс-глава СГБ задержан. Бывшему высокопоставленному чиновнику «предъявлено обвинение в получении взяток по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве». Ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.

Эпизоды обвинений

Генеральный прокурор Гела Гваракидзе на брифинге перечислил несколько коррупционных эпизодов, в которых обвиняется Григол Лилуашвили. Их — четыре.

Первый, согласно версии следствия, произошел в сентябре 2022 года. Через тогдашнего первого заместителя министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе экс-глава СГБ получил взятку в размере 1 миллиона долларов США от турецкого инвестора Чагатая Улькера. Деньги, как утверждает прокуратура, были переданы за содействие в подписании меморандума о сотрудничестве, связанного со строительством ветровых электростанций.

Второй эпизод относится к февралю 2022 года. По данным прокуратуры, Лилуашвили вновь через Ромео Микаутадзе, потребовал и получил 1 миллион 500 тысяч лари от основателя компании «Экспресс-сервис 2008» Георгия Хажалия. Взамен он обещал помощь при проведении тендеров на газификацию.

Отметим, что бывший первый заместитель министра экономики Ромео Микаутадзе был задержан 21 июня 2025 года и заключен под стражу. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег. В прокуратуре утверждают, что с 2017 по 2024 год, занимая высокие посты в разных государственных структурах, он систематически нарушал закон. Всего ему предъявлено девять обвинений.

Третий эпизод связан с деятельностью так называемых колл-центров. По информации прокуратуры, в 2021–2023 годах их были десятки. Свидетели утверждают, что большинство из них контролировала одна группа людей, которая направляла заработанные деньги на финансирование оппозиционных СМИ. При этом, по версии следствия, часть колл-центров была под «крышей» Григола Лилуашвили, который действовал через своего двоюродного брата Сандро Лилуашвили. В результате этой схемы, как утверждают следственные органы, Лилуашвили получил около 1,365 миллиона долларов в виде взяток. Сандро Лилуашвили был также задержан 23 октября. Его обвиняют в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Четвертый эпизод связан с покровительством бывшему директору Агентства по управлению детскими садами мэрии Тбилиси, Кахе Гванцеладзе. По версии прокуратуры, Лилуашвили, используя свое положение, за взятки прикрывал незаконные действия своего знакомого. Гванцеладзе, как утверждается, получал от предпринимателей крупные «откаты» при заключении контрактов на закупки для детских садов.

«В указанную преступную схему Лилуашвили–Гванцеладзе Каха Гванцеладзе также вовлек сотрудников агентства, отвечающих за финансовый учет, расчеты и мониторинг. В отношении всех них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых к уголовной ответственности… По уголовному делу проведены сотни следственных действий, в том числе допрошены свидетели, показания которых подтверждают факт совершения преступлений Григолом Лилуашвили и другими лицами. Также изъяты различные доказательства преступлений, включая видео- и аудиозаписи», – заявил генпрокурор.

Гванцеладзе в настоящее время находится в США. Он покинул Грузию в 2023 году после ухода с занимаемой должности. Тогда его отставку официально объясняли «личными причинами».

Григолу Лилуашвили предъявлены обвинения по статье 338 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Экс-министр уже переведен в следственный изолятор. Его адвокат, Роберт Григалашвили, заявил, что его подзащитный не будет давать никаких комментариев, пока не ознакомится с материалами дела.

Григол Лилуашвили ушел с поста главы СГБ 2 апреля этого года. Сначала появились слухи, что его могут назначить министром регионального развития, но уже 4 апреля слухи опровергли. Спустя несколько месяцев начались задержания среди его окружения и родственников.

Лилуашвили против СМИ

В феврале 2022 года оппозиционные телеканалы «Мтавари архи» и «Формула» выпустили расследовательские сюжеты о роли тогдашнего главы СГБ Григола Лилуашвили в схемах «колл-центров». Тогда один из лидеров «Единого национального движения» Леван Хабеишвили потребовал вызвать руководителя СГБ на заседание парламентского Комитета по обороне и безопасности. Однако в тот же день председатель комитета и его заместители заявили, что не намерены приглашать главу СГБ.

«Мы думаем, что в ближайшем будущем в отношении Лилуашвили начинается расследование как главного человека, который «крышевал» эти колл-центры», – говорил Хабеишвили.

Незадолго до заявлений оппозиционера, тогда еще премьер-министр Ираклий Гарибашвили говорил, что так называемые колл-центры связаны с представителями прежней власти.

Впрочем, после этих заявлений Лилуашвили подал в суд на телеканалы и оппозиционного политика. Его защита настаивала на том, что сведения о деятельности колл-центров и предполагаемой связи Лилуашвили с мошенническими или криминальными схемами не соответствуют действительности и являются клеветой. Экс-министр тогда выиграл дело во всех трех инстанциях суда. Телеканалы обязали выплатить по 1 лари за подготовленные репортажи о министре.

Примечательно, что на брифинге Генпрокуратуры было заявлено, что «оппозиционные медиа не освещали информацию о колл-центрах, находившихся под покровительством Лилуашвили, несмотря на то, что располагали соответствующими сведениями».

«Говорят, что оппозиционные СМИ финансировались деньгами, незаконно полученными в колл-центрах, и что СМИ не освещали эту проблему. Историю переписывают так: сначала подашь в суд на медиа за освещение, через несколько лет обвинят в том, что не освещали, и еще вставят, что именно оно получало финансирование через эту криминальную схему. Я не знаю, кто это должен «съесть», но точно знаю, что эта наглость обязательно вернется к каждому «коцу» (прим. — член или сторонник «Грузинской мечты», как это случилось с Лилуашвили», — пишет адвокат Мари Капанадзе, которая представляла интересы телеканала «Формула» в суде, на своей странице в Facebook.

«Имя и фамилия не решают»

«Грузинская мечта» последний год позиционирует себя как активного борца с коррупцией. Задержание бывшего главы СГБ представители власти называют подтверждением того, что система работает и способна выявлять нарушения даже внутри собственной команды.

«Это как раз результат правильного институционального устройства. Это еще раз подтверждает, что когда мы говорим о борьбе с коррупцией, мы действительно это имеем в виду», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

В партии подчеркивают, что действия прокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности показывают, что государство действительно настроено на борьбу с коррупцией и не делает исключений по должностям или именам.

«Вы помните заявления премьер-министра, также заявление Бидзины Иванишвили при его возвращении в политику. В реальности эти процессы реализуются. Наша команда не раз заявляла, что государство не может быть снисходительным к коррупции. Конкретное имя, фамилия или должность не будут решающими, когда речь идет о коррупционных сделках особенно такого масштаба», — отметил член партии Леван Махашвили.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе приветствовал «борьбу с коррупцией» и отметил, что «приятно, что соответствующие ведомства делают конкретные шаги». Но при этом вопросы возникли и к самому мэру. Один из эпизодов, по которому обвиняют Лилуашвили, касается структуры мэрии Тбилиси — тбилисского агентства по управлению детскими садами. Прокуратура подтвердила, что в структуре мэрии Тбилиси многие годы действовала масштабная коррупционная схема, и мэром был тогда Каха Каладзе. Мэр Тбилиси заявил журналистам, что на все вопросы даст ответы следствие.

Оппозиция рассматривает текущую волну задержаний и арестов скорее как внутрипартийное клановое противостояние, чем как реальную борьбу с коррупцией. Оппоненты власти говорят не только о юридической, но и о политической ответственности.

«Вероятно, даже самые преданные сторонники «Мечты» не поверят, что предполагаемую коррупцию Лилуашвили обнаружили только сейчас и что до этого никто ничего не знал. Коррупция — это не только непосредственное получение денег. Коррупция — это и тогда, когда парламент, его члены и председатели годами ничего не делали для контроля исполнительной власти; коррупция — это и тогда, когда другие соответствующие ведомства закрывали на все это глаза и не выполняли свою работу. Все это происходит не потому, что кто-то действительно хочет искоренить коррупцию, а потому что они борются друг с другом», — заявил лидер движения «Площадь свободы» Цуцкиридзе.

По словам члена «Коалиции за перемены» Тенго Тевзадзе фактически Генпрокуратура в очередной раз подтвердила, что страной управляли преступники.

«Последние 6 лет нам говорили, что глава СГБ был добросовестным, честным и патриотичным человеком. Сегодня мы видим, что представители их же команды обвиняются в коррупции и других преступлениях, это касается Гарибашвили, бывшего министра обороны, бывшего главы СГБ и других. Фактически оказалось, что последние 6 лет Грузией управляли преступники», — заявил член «Коалиции за перемены» Тенго Тевзадзе.

Напомним, в ноябре бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили суд назначил залог в размере 1 миллиона лари по обвинению в легализации незаконных доходов, полученных от бизнеса во время пребывания на госслужбе. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сразу после начала задержаний бывших высокопоставленных чиновников неправительственная организация «Transparency International — Грузия» заявила, что нынешняя «борьба с коррупцией» — отражение политической войны внутри правящей партии. По словам главы организации Эки Гигаури, в течение многих лет, когда TI и СМИ били тревогу по поводу элитной коррупции, «Грузинская мечта» называла это ложью и утверждала, что коррупция в стране побеждена.

«Теперь они сами подтверждают, что в течение многих лет страна управлялась по клептократическим принципам, а высшие представители правительства были вовлечены в масштабные коррупционные схемы — украли миллионы бюджетных средств у грузинской армии, школьников и каждого гражданина Грузии», — заявила Гигаури.

По данным организации, за последние пять лет зафиксировано 250 случаев элитной коррупции, в которых фигурируют 221 высокопоставленное лицо — от министров до судей и муниципальных чиновников. TI указывает, что только на госзакупках приближенные к партии компании заработали не менее 5 миллиардов лари, а 1 миллиард пришелся на фирмы, связанные с донорами правящей партии.

«Факт в том, что причины элитной коррупции не изменились — государство по-прежнему захвачено», — говорилось в заявлении организации, которая убеждена, что следственные органы, прокуроры, судьи, сотрудники СГБ и Антикоррупционного бюро на протяжении многих лет участвовали в сокрытии коррупции.

