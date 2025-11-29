Элисашвили сожалеет, что упустил несколько секунд, необходимых для завершения дела - адвокат

Адвокат одного из лидеров партии «Сильная Грузия – Лело» Алеко Элисашвили Георгий Рехвиашвили сообщает, что его подзащитный действительно пришёл в Тбилисский городской суд на рассвете 29 ноября и намеревался поджечь что-то в здании суда, таким образом выразив протест. Однако на уточняющий вопрос «признаёт ли он преступление?» адвокат ответил, что нет, поскольку пока неизвестно, по какой статье прокуратура предъявит ему обвинение.

«Он совершил это действие - это была одна из форм выражения протеста, протест против несправедливого суда. Попросил передать его слова: «огонь олигархии и огонь несправедливому суду». Единственное, о чём он жалеет – это то, что ему не хватило нескольких секунд, чтобы довести дело до конца. Он выбрал субботнее утро, чтобы никто не пострадал. Он хотел показать обществу, насколько этот суд незаконно и несправедливо судит людей и как используется для укрепления режима и диктатуры», - заявил адвокат.

По его словам, Элисашвили был жестоко избит. Он утверждает, что «повреждения ему нанесли сотрудники мандатур после того, как на нём уже были наручники и в этом не было необходимости… он мандатура не бил».

«Следствие утверждает, что он будто бы вошёл с угрозой применения оружия и кому-то угрожал. На деле оружие находилось в кобуре, сверху были худи и куртка. Попыток использования не было — на видео оружие видно уже после задержания, когда оно выпало в ходе борьбы. Когда он вошёл внутрь, подошли трое сотрудников мандатуры и сотрудники полиции», - сказал адвокат.

Алеко Элисашвили был задержан утром 29 ноября в канцелярии Тбилисского городского суда – это стеклянное здание на территории суда, соединённое с основным корпусом.

По данным МВД, Александр Элисашвили «с помощью молотка разбил стекло фасада канцелярии Тбилисского городского суда, проник внутрь, где разлил бензин по периметру, в том числе на технику, документы, и попытался поджечь здание».

В заявлении говорится, что его задержали на месте сотрудники службы мандатур, которым Элисавашвили «оказал сопротивление с использованием имевшегося при нём огнестрельного оружия и нанёс физическое повреждение».

Из того же текста следует, что один из сотрудников мандатуры был ранен и доставлен в клинику.

«При задержании, в результате сопротивления, повреждения получил и сам Александр Элисашвили. Полиция изъяла орудия преступления как вещественные доказательства», — сообщили в МВД.

На распространённом видео видно, что у него синяки на лице. Адвокат же утверждает, что он был избит уже после задержания и собирается обратиться к омбудсмену.

На данном этапе следствие ведётся по статье 187 УК Грузии – эта статья предусматривает ответственность за попытку повреждения или уничтожения имущества, что наказывается штрафом, общественно полезными работами от 100 до 180 часов, исправительными работами до одного года, домашним арестом от 6 месяцев до 2 лет или лишения свободы от 1 до 5 лет.

То же деяние, совершённое путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается лишением свободы от 3 до 6 лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.