МВД Грузии: Алеко Элисашвили пытался поджечь канцелярию суда

По информации Министерства внутренних дел Грузии, оппозиционный политик Алеко Элисашвили сегодня, 29 ноября, на рассвете пытался поджечь канцелярию Тбилисского городского суда.

Как сообщает ведомство, на рассвете, Элисашвили, «будучи в маскировке, с помощью молотка разбил стекло на внешнем фасаде здания канцелярии Тбилисского городского суда, проник во внутреннее пространство канцелярии, где по периметру разлил бензин – в том числе на канцелярские принадлежности, технику и документацию – и пытался поджечь здание».

В заявлении говорится, что его на месте застали сотрудники Службы судебных приставов, которым Элисашвили «оказал сопротивление с использованием имеющегося при нём огнестрельного оружия и нанёс физическое оскорбление».

Согласно опубликованным МВД кадрам, у Алеко Элисашвили - синяки на лице. По данным МВД, пострадал и один из сотрудников городского суда.

«Несмотря на оказанное сопротивление, Александр Элисашвили был задержан приставами на месте», – говорится в заявлении МВД.

Из этого же текста следует, что в ходе столкновения пострадал один из сотрудников службы приставов, он доставлен в медицинскую клинику.

«При задержании, в результате оказанного сопротивления, травмы получил и Александр Элисашвили. Полиция изъяла орудия совершения преступления как вещественные доказательства», – заявляют в МВД.

На данный момент расследование ведётся по статье 19–187 Уголовного кодекса: «Повреждение вещи или попытка её уничтожения наказывается штрафом, общественными работами, исправительными работами, домашним арестом или лишением свободы от одного до пяти лет. То же деяние, совершённое путём поджога, взрыва или использованием иного общегопасного средства, карается лишением свободы на срок от трёх до шести лет».

Информация о задержании одного из лидеров партии «Сильная Грузия – Лело», Алеко Элисашвили, распространилась сегодня утром. Политик переведён в отделение полиции в Дигоми. Адвокат не знает, когда сможет встретиться с Алеко Элисашвили.

«Подробной информации у нас нет. Из записей МВД мы увидели, что он избит, но мы ещё не встречались, чтобы выяснить, что стало причиной этого. Полагаю, что это провокация со стороны власти – абсурд, когда человек живёт на Мтацминде и в пять часов утра якобы идёт в суд, чтобы попытаться поджечь здание; рядом с его домом тоже много государственных учреждений», – говорит адвокат Георгий Рехвиашвили.