Адвокат одного из лидеров партии «Сильная Грузия – Лело» Алеко Элисашвили Георгий Рехвиашвили сообщает, что его подзащитный действительно пришёл в Тбилисский городской суд на рассвете 29 ноября и намеревался поджечь помещение в знак протеста. На уточняющий вопрос о том, признаёт ли политик вину, адвокат ответил, что нет, поскольку пока неизвестно, по какой статье прокуратура предъявит ему обвинение.

«Он совершил это действие - это была одна из форм выражения протеста, протест против несправедливого суда. Попросил передать его слова: «огонь олигархии и огонь несправедливому суду». Единственное, о чём он жалеет – это то, что ему не хватило нескольких секунд, чтобы довести дело до конца. Он выбрал субботнее утро, чтобы никто не пострадал. Он хотел показать обществу, насколько этот суд незаконно и несправедливо судит людей и как используется для укрепления режима и диктатуры», - заявил адвокат.

По его словам, Элисашвили был жестоко избит. Он утверждает, что «повреждения ему нанесли сотрудники службы судебных приставов после того, как на нём уже были наручники и в этом не было необходимости».

«Следствие утверждает, что он будто бы вошёл с угрозой применения оружия и кому-то угрожал. На деле оружие находилось в кобуре, сверху были худи и куртка. Попыток использования не было — на видео оружие видно уже после задержания, когда оно выпало в ходе борьбы. Когда он вошёл внутрь, подошли трое сотрудников службы приставов и сотрудники полиции», - сказал адвокат.

Заявление в связи с задержанием Элисашвили опубликовала «Сильная Грузия – Лело»:

«Для нас сегодняшние действия Алеко Элиашвили неприемлемы и необоснованны. Алеко Элиашвили не раз становился жертвой несправедливости и насилия со стороны режима, и его признание свидетельствует о том, что это — самоотверженный поступок одного человека против режима. Мы не должны позволить режиму довести нас до отчаяния системным насилием и несправедливостью и заставить отказаться от мирных и законных способов борьбы с тиранией, что было и будет исходным принципом «Сильной Грузии – Лело».

Против «любого вида насилия, нападений и попыток провокаций в отношении государственных институтов» выступила пятый президент Саломе Зурабишвили:

«То, что мы наблюдаем сегодня весь день, ясно показывает, насколько режим обеспокоен нашим мирным протестом. Подобные провокации нацелены на то, чтобы остановить этот протест и дискредитировать ту силу, которая сегодня точно выражает свободную волю граждан и которая вчера вновь была наглядно продемонстрирована.

Я поддерживаю мирный протест как проявление зрелости и ответственности нашего общества.

Призываю всех не поддаваться на провокации и продолжать мирный протест, потому что только мирным путем мы сможем полностью достичь нашей цели».

Алеко Элисашвили был задержан утром 29 ноября в канцелярии Тбилисского городского суда – это стеклянное здание на территории суда, соединённое с основным корпусом.

По данным МВД, Александр Элисашвили «с помощью молотка разбил стекло фасада канцелярии Тбилисского городского суда, проник внутрь, где разлил бензин по периметру, в том числе на технику, документы, и попытался поджечь здание».

В заявлении говорится, что его задержали на месте сотрудники службы судебных приставов, которым Элисашвили «оказал сопротивление с использованием имевшегося при нём огнестрельного оружия и нанёс физическое повреждение».

Из этого же текста следует, что пострадал один из сотрудников службы приставов, он доставлен в медицинскую клинику.

«При задержании, в результате сопротивления, повреждения получил и сам Александр Элисашвили. Полиция изъяла орудия преступления как вещественные доказательства», — сообщили в МВД.

На распространённом видео видно, что у него синяки на лице. Адвокат же утверждает, что он был избит уже после задержания и собирается обратиться к омбудсмену.

На данный момент расследование ведётся по статье 19–187 Уголовного кодекса: «Повреждение вещи или попытка её уничтожения наказывается штрафом, общественными работами, исправительными работами, домашним арестом или лишением свободы от одного до пяти лет. То же деяние, совершённое путём поджога, взрыва или использованием иного общегопасного средства, карается лишением свободы на срок от трёх до шести лет».