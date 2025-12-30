С сегодняшнего дня в Европейском союзе начал действовать обновлённый Механизм приостановки безвизового режима. Новая система, как ожидается, в первую очередь может затронуть Грузию – на фоне усиливающейся критики политики правящей партии со стороны Брюсселя и других европейских столиц.

Что предусматривает новый механизм

Обновлённые правила позволяют ЕС «реагировать быстрее и жёстче на случаи злоупотребления безвизовым режимом или его несоответствия интересам Союза». В частности, Европейский союз получает право приостанавливать безвизовый режим, если визовая политика третьей страны не согласована с политикой ЕС.

Основанием для такого решения также может стать практика «инвестиционного гражданства», при которой паспорта выдаются лицам, не имеющим реальной связи с государством.

Кроме того, механизм может быть задействован в случае ухудшения отношений между ЕС и третьей страной – например, при серьёзных нарушениях прав человека.

Регламент существенно упрощает саму процедуру запуска механизма. Так, порог, при котором фиксируется «существенный рост» отказов во въезде, превышений срока пребывания, заявлений о предоставлении убежища или тяжких преступлений, снижен с 50% до 30%.

Также увеличены сроки временной приостановки безвизового режима. Начальный период теперь составит 12 месяцев вместо прежних 9, а его продление – до 24 месяцев вместо 18. Этот более длительный переходный этап, по замыслу ЕС, должен дать возможность диалога с соответствующей страной и устранения причин, приведших к приостановке, прежде чем решение станет окончательным.

Нововведением стал и так называемый «точечный подход». Если ранее продление приостановки автоматически распространялось на всех граждан страны, то теперь ЕС может ограничиться отдельными категориями – в первую очередь государственными чиновниками и дипломатами.

Критический отчёт Еврокомиссии

Восьмой доклад о действии Механизма приостановки безвизового режима, опубликованный 19 декабря, содержит жёсткую критику политики правительства «Грузинской мечты».

В документе указано, что визовая политика Грузии «существенно расходится с политикой ЕС», а в 2024–2025 годах страна «продемонстрировала дальнейший откат назад, несмотря на многолетние рекомендации Еврокомиссии».

Отмечается, что, хотя большинство стран-партнёров в целом выполняют антикоррупционные обязательства, Грузия свернула ранее начатые реформы. Еврокомиссия также выразила обеспокоенность «серьёзными нарушениями фундаментальных прав и свобод в Грузии, включая нарушение принципа недискриминации», и неоднократно призывала власти страны «незамедлительно принять меры и выполнить рекомендации Комиссии».

В докладе подчёркивается, что, несмотря на эти призывы, Грузия «нарушила многочисленные обязательства, взятые на себя в ходе диалога о визовой либерализации, и не выполнила рекомендации седьмого доклада Механизма приостановки безвизового режима».

Правительство «Грузинской мечты» отказывается выполнять ряд рекомендаций Брюсселя, в том числе по отмене законов об «иностранных агентах» и «защите семейных ценностей». Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что возможная приостановка безвизового режима с ЕС не является для страны «экзистенциальным вопросом», в отличие от сохранения мира и стабильности.

Учитывая «системный и преднамеренный характер отката назад», Еврокомиссия намерена рассмотреть «соответствующие меры» против Грузии в рамках обновлённого механизма, который вступил в силу сегодня.

На первом этапе приостановка безвизового режима может коснуться владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями, – лиц, «несущих основную ответственность за невыполнение рекомендаций Еврокомиссии».

В Брюсселе поясняют, что обновлённые нормы обеспечат единообразное применение ограничений во всех странах ЕС: после их вступления в силу любые исключения для владельцев таких паспортов станут невозможны. Ранее о том, что ограничения пока не затронут рядовых граждан, говорила и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Однако на втором этапе действие механизма может быть расширено на всё население страны, если выявленные проблемы не будут устранены. В Еврокомиссии подчёркивают:

«В конечном итоге Грузия может полностью лишиться безвизового режима и быть включена в список третьих стран, гражданам которых требуется виза для въезда в ЕС».

В настоящее время Европейский союз поддерживает безвизовый режим с 64 странами и территориями, не входящими в ЕС. В рамках этого режима их граждане могут находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода без оформления визы.