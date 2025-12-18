Лидеры Совета ЕС заявляют, что поддерживают грузинский народ, но не правительство Грузии. «Грузинская мечта» подверглась критике в ходе дебатов в Европарламенте, в том числе и по вопросу возможного использования грузинскими властями запрещённых химикатов против демонстрантов. В «Грузинской мечте» в этом увидели предвзятость европейских чиновников.

«Мы поддерживаем грузинский народ, но не поддерживаем правительство Грузии, — заявила в Брюсселе перед началом саммита лидеров ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

— Именно поэтому наш чёткий посыл грузинскому народу заключается в том, что мы на вашей стороне, однако пока правительство делает неверные шаги, мы не намерены продолжать процесс, связанный со статусом страны-кандидата», — добавила еврокомиссар Каллас.

Огорчён событиями в Грузии и президент Литвы Гитанас Науседа.



«Печально видеть, что Грузия не приближается, а, наоборот, отдаляется от Евросоюза. Пока они не осознают, что правила демократии, права человека и верховенство закона должны соблюдаться, думаю, ситуация будет очень сложной. Это станет источником разочарования для грузинского народа, который ожидает, что страна добьётся прогресса на пути к Евросоюзу», — заявил Гитанас Науседа.

Не впадать в отчаяние призвала грузинский народ премьер-министр Латвии Эвика Силиня.



«Думаю, грузинский народ не должен терять надежду. Мы все прошли через советское время и завоевали свободу, потому что народ принял решение, и ни один политик не может решать за народ и общество. Поэтому, если общество будет сильным, будет сохранять ориентацию на европейские ценности и демократию, вы победите — в это я верю», — заявила латвийский политик перед началом встречи лидеров ЕС.

В те же часы в страсбургском здании Европарламента также обсуждали ситуацию в Грузии.

«“Грузинская мечта” распространяет антиевропейский нарратив. Страна демонстрирует серьёзный демократический регресс», — заявила Министр по европейским делам Дании Мари Бьерре выступая в Европарламенте на пленарной сессии, на которой обсуждали вопрос о принятии мер в ответ на антидемократическую политику грузинских властей и журналистское расследование Би-би-си, пришедшее к выводу, что власть «Грузинской мечты», возможно, применила запрещённый химикат «камит» против проевропейских демонстрантов в прошлом году.

Главный докладчик по Грузии, евродепутат Раса Юкнявичене также обратилась к Еврокомиссии и Евросовету с призывом провести независимое расследование возможного применения химических веществ против протестующих в Грузии.

Польский европарламентарий Малгожата Гошевска заявила о необходимости введения санкций против основателя и почётного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



«США уже приняли меры — они ввели санкции против Иванишвили, назвав все точными словами: россиянин, который установил власть в Грузии, чтобы уничтожить её суверенитет. Мы не можем быть партнёрами русского шпиона. Нужно действовать быстро, нужны санкции против Иванишвили, иначе мы увидим ещё большую агрессию», — заявила евродепутат.

Как критику в структурах ЕС восприняли в Тбилиси

Спикер парламента Шалва Папуашвили высказал опасения из-за того, что, по его словам, на глазах европейского и грузинского народа из-за позиции лидеров ЕС рушится Европа.

«В ЕС всё ещё много тех регрессивных сил, которые толкают Евросоюз в тёмное прошлое Европы. Мы стали очевидцами этого, когда заглянули в цивилизационную пропасть, куда европейская бюрократия тянет Евросоюз».

Спикер конкретизировал свои опасения:

«Мы увидели комбинацию всего того, что идёт от тёмного прошлого Европы — это ненависть, цивилизационная надменность и поза верховенства».

Что же касается распространённого вчера Данией, как страной — председателем Совета ЕС, документа об оценке ситуации в Грузии и выполнении властями, как страной-кандидатом в ЕС, взятых обязательств, то из-за отказа Венгрии Совет ЕС не смог принять документ как единое обращение, и он был распространён от имени 26 из 27 стран ЕС. Поэтому представители правящей партии, в том числе спикер парламента Шалва Папуашвили, считают, что критические оценки не следует принимать в расчёт.



«Нет никакой позиции Совета ЕС — этот документ был провален именно потому, что он был полон дезинформации. Все эти пассажи — это саморазоблачение Брюсселя в той вредоносной политике, которую он ведёт против Грузии», — заключил спикер парламента Папуашвили.

В оппозиции же услышали в заявлениях европейских лидеров слова поддержки. Секретарь внешнеполитического направления «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия отметил:

«Мы услышали, что в условиях этой власти европейский курс Грузии завершён. Если Грузия хочет восстановить свой европейский курс, тогда государство должно отменить репрессивные законы, провести новые свободные выборы и освободить политзаключённых. Без этих шагов никакого сближения с Европой не будет, поскольку существующая политика противоречит стандартам ЕС».

Лидер партии «За народ» Анна Долидзе хотела бы вслед за критикой увидеть и действенные шаги Брюсселя.

«В ЕС, в Европарламенте очень хорошо понимают и сами отмечают, что нужно больше действий. Я считаю позитивным, что новые регуляции по приостановке безвизового режима могут коснуться представителей “Грузинской мечты”, но этих мер недостаточно. В новом году я жду от Брюсселя конкретных реакций, в том числе и расследования возможного применения грузинскими властями запрещённого химического оружия», — заявила оппозиционер Долидзе.

Будет ли со стороны ЕС предпринято ужесточение визовых ограничений в отношении представителей правящей силы, станет известно в ближайшие дни. В начале января этого года по решению Европейского совета для владельцев грузинских дипломатических паспортов был отменён безвизовый режим в Шенгенской зоне. А отдельные страны ЕС ввели различные санкции против лидеров, членов партии «Грузинская мечта» и более 200 связанных с ними лиц.

