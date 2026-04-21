ЕС обсуждает персональные санкции против властей Грузии

В Люксембурге проходит заседание Совета по иностранным делам (FAC). Главы МИД стран-членов Европейского союза 21 апреля обсудили и вопрос Грузии. Среди них министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который заявил, что ЕС «опоздал» с введением персональных санкций против лиц, ответственных за демократический откат.

«Мы опоздали. Уже опоздали. Более года назад Литва выступила с инициативой введения санкций, так, как мы сделали это на национальном уровне. Это был бы правильный шаг… Мы сильно опоздали и действовали слишком медленно», - заявил Кястутис Будрис.

Введение персональных санкций блокировали несколько стран, в том числе Венгрия при правлении Виктора Орбана. Пока неизвестно, какую позицию по этому вопросу займет правительство Петера Мадьяра. Именно Мадьяр должен сменить Виктора Орбана на посту премьер-министра.

Высказалась на эту тему и верховный представитель ЕС Кая Каллас:

«Многие вопросы заблокированы. Мы начинаем переговоры и надеемся на положительные результаты», - сказала она.

В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявила, что Таллин уже выступил с предложением о введении персональных санкций против властей Грузии.

«Эстония уже выдвинула предложение о том, чтобы Европейский союз ввел персональные санкции против режима Грузии и тех лиц, которые нарушают демократические нормы. Мы в Эстонии уже это делаем», - сказал Цахкна.

Ранее Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС обсудит, как будет сотрудничать со странами Южного Кавказа. При этом она не упомянула Грузию среди этих государств.

«Мы рассмотрим, как лучше сотрудничать со странами Южного Кавказа, особенно с тремя странами – Арменией, Азербайджаном и Турцией, где у нас уже есть конкретные проекты, с которых можно начать», - сказала она.

28 ноября 2024 года, через месяц после спорных парламентских выборов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна до 2028 года не будет ставить на повестку вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС. Это заявление вызвало массовые протесты и их последующее подавление, после чего ЕС приостановил политический диалог с Грузией, заморозил отношения и прекратил государственную финансовую помощь.

С 6 марта 2026 года окончательно вступило в силу решение Европейской комиссии от 2024 года о приостановке безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.

4 ноября 2025 года на саммите по расширению ЕС в Брюсселе было заявлено, что «от статуса кандидата в ЕС у Грузии осталось только название».