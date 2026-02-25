Готовы ли грузинские власти вернуться к выполнению рекомендаций ЕС по вступлению страны в Евросоюз? Этот вопрос также поднимался сегодня в ходе обсуждения доклада о ситуации в Грузии в Комитете по иностранным делам Европарламента. Главный докладчик, Раса Юкнявичене, считает, что ситуацию может улучшить введение персональных санкций в отношении лидеров правящей партии «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили. Представители грузинской власти в ответ заявили, что этим обсуждениям и документам в Европарламенте грош цена, поскольку там «под началом Юкнявичене, сторонницы «Нацдвижения», сидят враги».

«К сожалению, Грузия продолжила свой резкий откат от демократии. Фактически Грузия получила от Комиссии разгромную оценку, худший доклад, когда-либо подготовленный для страны-кандидата»», — написал в соцсети X глава Комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистер. Он сообщил, что комитет приступил к презентации проектов докладов о расширении ЕС, в том числе по Грузии. Всю ответственность Макаллистер возлагает на «Грузинскую мечту».

Об этом говорится и в самом докладе, подготовленном европарламентарием Расой Юкнявичене. Напомнив, что согласно заключениям Европейского совета от 19 декабря 2024 года Грузия как страна-кандидат теперь существует лишь номинально, европарламентарий заявила:

«С глубочайшим разочарованием констатируем, что «Грузинская мечта» не только остановила европейский путь Грузии, но фактически изменила его в противоположную сторону. Регресс был зафиксирован по девяти приоритетам, которые были условием предоставления статуса кандидата. Несмотря на заявления о том, что интеграция в ЕС остается стратегической целью, высокопоставленные лица и СМИ, связанные с правительством, систематически ведут антиевропейскую кампанию. В этом отчете особо подчеркивается важность целенаправленных санкций против Бидзины Иванишвили и лиц, несущих ответственность за демократический регресс, фальсификацию выборов, нарушения прав человека и уголовное преследование политических оппонентов», — отметила Юкнявичене.

В ходе обсуждения упоминалось расследование Би-би-си о применении запрещенного химиката «камит» во время разгона проевропейских акций протеста в Тбилиси. В этом усомнился лишь один депутат из Польши — независимый европарламентарий Гжегож Браун.

«С каких пор Би-би-си стала экспертом по химическому оружию?» — заявил польский депутат, раскритиковав ЕС за «чтение лекций по демократии»:

«Вы говорите, что это откат демократии, но, возможно, это просто восстановление суверенитета и независимости. Возможно, все больше людей возвращаются к здравому смыслу. Они видят, насколько плох проект ЕС. Они видят высокие цены на энергию и призывы к милитаризму. Возможно, они выбирают мир и суверенитет», — сказал Браун.

«Чтобы помочь Грузии, мы должны помочь Украине, — заявил европарламентарий Бернар Гетта. — Мы должны взглянуть на ситуацию объективно. Грузия не сможет вернуться на путь демократии и Евросоюза до тех пор, пока Россия и Путин не потерпят поражение в Украине», — сказал он.

Европарламентарий, содокладчик по Грузии Тобиас Кремер, разделил мнение коллег о необходимости новых санкций в отношении лидеров «Грузинской мечты».

«Поэтому мы продолжим предлагать поправки, чтобы выяснить, как можно ввести санкции против правительства «Грузинской мечты», не причинив вреда грузинскому населению. Но наша позиция ясна: Грузия принадлежит Европе, а «Грузинская мечта» — нет», — заявил Кремер.

«Для восстановления демократии в Грузии оппозиционные силы должны предложить населению политический выбор», — заявил в свою очередь европарламентарий Начо Санчес Амор, поблагодарив Расу Юкнявичене за ее доклад.

Представитель Еврокомиссии Жан-Батист Лебра на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента, где обсуждался вопрос Грузии, отметил, что грузинские власти не реагируют на рекомендации европейских структур.

«К сожалению, после публикации нашего отчета власти Грузии продолжили использовать враждебную антиевропейскую риторику. Также были приняты дополнительные меры, которые являются шагами в неверном направлении. В частности, мы обеспокоены проектом законодательных изменений, касающихся иностранного финансирования и политической активности, который был принят парламентом Грузии во втором чтении на прошлой неделе. По нашей оценке, эта инициатива представляет собой эскалацию со стороны правительства Грузии, направленную на ограничение гражданского и демократического пространства», — заявил Лебра.

«Мы знаем, кто такая Раса Юкнявичене»

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал доклад по Грузии необъективным. Как и прежде, он не придает значения документам и заявлениям Европарламента — тем более если речь идет о литовском политике Расе Юкнявичене.

«Тут разговор об объективности совершенно неуместен. Мы знаем, кто такая Раса Юкнявичене, какие у нее стандарты. Соответственно, документ, который она собирается опубликовать, абсолютно неинтересен. В европейской бюрократии существует простая координация, цель которой — каким-то образом нанести ущерб нашим национальным интересам, однако мы видим, что им это принципиально не удается», — заявил Кобахидзе.

Еще резче высказался спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Доклад готовит человек, у которого фашистские заявления в отношении Грузии. Напомню, она сказала, что «Грузинская мечта» — это инфекция, и это фашистское заявление. Она также сказала, что это вина грузинского народа, потому что они голосуют за «Грузинскую мечту». Так что главная проблема в том, что сегодня вопросы Грузии в Европарламенте курирует человек, который делал фашистские заявления касательно Грузии. В 80-ю годовщину победы над фашизмом мы видим в Европейском парламенте человека, делающего фашистские заявления касательно Грузии. Эти резолюции, конечно же, не имеют для нас никакой ценности. Листки людей с фашистскими заявлениями будут разорваны и выброшены», — пообещал Папуашвили.

Враждебным считает Европарламент и вице-спикер парламента Гия Вольский.

«У нас есть враги, которые замышляют уничтожение Грузии, и этих врагов поддерживают внутренние враги, которые служат определенной политической цели — цели, не отвечающей национальным интересам Грузии».

В оппозиции, напротив, к докладу прислушались со всей серьезностью. Депутат от партии «Гахария за Грузию» Тата Ахвледиани считает его объективным.

«Очень адекватно европарламентарии оценивают ситуацию в нашей стране. Мы слышим очень критические оценки. Важно, чтобы за этим последовали конкретные шаги. Эти острые замечания в адрес грузинских властей — справедливый ответ на нарушения со стороны «Грузинской мечты», которые она совершает в отношении граждан».

Чего ожидать после сегодняшнего слушания в Европарламенте, рассказал представитель «Нацдвижения» Лаша Парулава:

«Европарламент не ограничится лишь критикой «Грузинской мечты». Законодательный орган ЕС направит конкретные предложения Еврокомиссии, о которых сегодня было заявлено, — о персональных и секторальных санкциях в отношении «Грузинской мечты». Необходима не только изоляция, но и конкретные, точечные финансовые меры, которые заставят «Грузинскую мечту», Бидзину Иванишвили назначить новые парламентские выборы и освободить политзаключенных».

После сегодняшнего обсуждения процедура предусматривает внесение поправок в проект документа, подготовленного Расой Юкнявичене, до 18 марта. Затем, как сообщил председатель Комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер, в начале мая состоится комитетское голосование по докладу о Грузии, а в июне документ будет вынесен на пленарное заседание Европарламента.

