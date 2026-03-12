В четверг европарламент принял три резолюции, касающиеся ситуации с правами человека в России, Нигере и Грузии. Речь идет о резолюциях: «Торговля людьми и серьезные нарушения прав человека, связанные с вербовкой иностранных граждан, в частности из африканских стран, для участия в войне России на Украине», «Произвольное задержание президента Мохамеда Базума хунтой в Нигере» и «Дело Элене Хоштария и политических заключенных при режиме «Грузинской мечты» в Грузии». В ходе дебатов, в канун голосования резолюции, европарламентарий, докладчик по ситуации в Грузии Раса Юкнявичене зачитала письмо лидера «Дроа» Элене Хоштария из тюрьмы. В принятой резолюции есть призыв к властям Грузии прекратить политическое преследование оппонентов. Европарламент также обращается к исполнительным структурам ЕС ввести санкции в отношение лидеров правящей «Грузинской мечты».

Грузия оказалась в ни с чем не сравнимом положении – страна-кандидит в ЕС, хотя теперь уже и номинально, оказалась рядом со странами, власти которых никогда не числились в рядах защитников демократических ценностей и прав человека - России и Нигера. В ходе нынешних пленарных заседаний европарламент принял три резолюции, касающиеся ситуации с правами человека в России, Нигере и Грузии, сообщает пресс-центр законодательного органа ЕС и вкратце пересказывает основные положения данных резолюции:

«Россия должна прекратить принудительную вербовку иностранных граждан для своей жестокой агрессивной войны против Украины, которая может представлять собой преступление против человечности.

Парламент призывает к немедленному освобождению демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума и осуждает репрессии, осуществляемые военной хунтой.

Депутаты Европарламента осуждают систематическое реследование оппонентов партией «Грузинская мечта» и призывают ЕС ввести целенаправленные санкции против представителей режима».

Резолюция «Дело Элене Хоштария и политических заключенных при режиме «Грузинской мечты» в Грузии» была принята 438 голосами «за», 37 «против». 81 голос принадлежит воздержавшимся. В ней депутаты Европарламента осуждают систематические преследования, осуществляемые в Грузии партией «Грузинская мечта» в отношении ее политических оппонентов и журналистов, и арест в сентябре прошлого года по политическим мотивам Элене Хоштария, лидера партии «Дроа» из «Коалиции за перемены». Депутаты призывают к ее освобождению. Там же выражается глубокая «озабоченность по поводу продолжающегося содержания в заключении и ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, который более четырех лет фактически находится в качестве политического заложника. Они призывают ЕС ввести целенаправленные санкции и общеевропейский запрет на выдачу виз в отношении представителей режима и его пособников».

Депутат Европарламента Раса Юкнявичене зачитала письмо Элене Хоштария, по завершении которого Юкнявичене заявила:

«Дорогие коллеги, есть те, кто говорит, что Грузия потеряна. Это неправда. Сегодня грузинский народ переживает один из самых трудных периодов в своей новейшей истории, однако Грузия действительно не потеряна. Грузия и грузины, вы не потеряны для нас, для ЕС».

Другой критик грузинских властей, европарламентарий Начо Санчес Амор выразил свое недовольство по поводу неэффективного реагирования Брюсселя на ситуацию в Грузии.

«Мы назвали Элене Хоштария, но вместе с ней в тюрьме находятся многие другие, и только потому, что требовали демократии. Мы должны действовать. <…> (Иначе) я не хочу садиться в такую морально нестабильную лодку», — заявил Начо Санчес Амор.

В меньшинстве, но были и сторонники «Грузинской мечты» в европарламенте. Им оказался французский политик Тьерри Мариани, из крайне правого «Национального объединение», ранее известного как «Национальный фронт», во главе с Марин ле Пен.

«Президиум этого парламента продолжает концентрировать внимание на Грузии, выступая с возмущёнными заявлениями, оказывая политическое давление и угрожая финансовыми мерами со стороны Брюсселя против этой страны, на этот раз — с нападками на партию „Грузинская мечта“. Это очевидная манипуляция, поскольку невозможно подорвать доверие к политическому движению, которое в 2024 году получило поддержку более 50% населения на выборах и имеет прочное большинство в парламенте. У них есть политическая легитимность, которой не хватает многим странам Европейского союза. Эти позорные неоколониальные методы должны прекратиться, особенно когда речь идёт о манипуляциях законными правовыми процессами, как это происходит в случае госпожи Хоштария. Грузинские судьи не должны получать инструкции из Брюсселя. С 2024 года вы делаете всё, чтобы подорвать страну с легитимно избранным правительством», — заявил Тьерри Мариани.

Но его претензии были отклонены.

«Евросоюз призывает правительство Грузии немедленно и безусловно освободить всех незаконно задержанных», — заявил еврокомиссар Вопке Хукстра на дебатах по Грузии. И там же предостерег правящую партию:

«Моё первое послание адресовано правительству Грузии: с такими действиями и такими законами у страны нет жизнеспособного пути к членству в ЕС – ни к 2030 году, как утверждают власти, и ни когда-либо вообще, если этот курс будет продолжен».

Вопке Хукстра свое выступление завершил следующими словами:

«В итоге ЕС остаётся готовым привлечь к ответственности тех, кто должен понести ее за серьёзный откат от демократии и нарушения прав человека в Грузии. На прошлой неделе вошло в силу решение приостановить безвизовый режим для обладателей дипломатических, официальных и служебных паспортов Грузии. Это ответ на преднамеренные и постоянные нарушения обязательств в области демократии и фундаментальных прав, которые Грузия взяла на себя при получении безвизового режима», — заявил еврокомиссар Хукстра.

«Грузинская мечта» против Европарламента

Несмотря на то, что «за» резолюцию по Грузии из 556 присутствующих на пленарном заседание депутатов (всего в Европарламенте 720) проголосовали 438 европарламентариев, этого количества не оказалось достаточным и внушительным для спикера парламента Шалвы Папуашвили. Для него дебаты перед голосованием «проходили в полупустом зале». И вообще спикер грузинского парламента давно недоволен работой европейских коллег. Она напоминает ему съезды народных депутатов КПСС.

«То, что я услышал вчера, по содержанию и эстетике было повторением съезда народных депутатов в Советском Союзе. Иначе это назвать нельзя. Фактически процесс советизации Европарламента подходит к завершению».

Шалва Папуашвили на этом не остановился и сравнил вчерашние дебаты с событиями 9 апреля 1989 года, когда советские войска с применением силы и химических веществ жестоко расправились с грузинскими митингующими.

«Многим, вероятно, по интонации и тональности вспомнился съезд народных депутатов, состоявшийся в Москве в 1989 году после трагедии 9 апреля в Тбилиси, где нас, грузин, оскорбляли, где на нас нападали депутаты, представлявшие различные союзные республики. Именно это мы увидели вчера. Если посмотреть даже на фамилии — представители советского лагеря, члены советской номенклатуры. Госпожа Раса Юкнявичене, которая отличается фашистскими заявлениями в адрес грузин, использует такие термины, как «инфекция», «виноват народ» ... Это обычная фашистская терминология, которую она применяет в отношении грузин. Напомню также, что 4 октября госпожа Юкнявичене поощряла и поддерживала насильственное свержение власти, как и другие подобные депутаты из братских балтийских стран. Вот что мы получили. Мы хотели Брюссель, основанный на ценностях, а получили съезд народных депутатов Советского Союза», - возмущался спикер Папуашвили.

Остальные депутаты «Грузинской мечты» продолжали в том же духе – критиковали Европарламент и европарламентариев.

«Значит, все это больно бьёт по «Грузинской мечте», - заключили в прозападных оппозиционных партиях. Представитель партии «Дроа» Гига Лемонджава обращает внимание на два аспекта из дебатов и резолюции Европарламента:

«Слышна очень открытая и четкая поддержка в адрес политзаключенных. Открытый сигнал о том, что политические заключенные не остались одни лицом к лицу с российским режимом «Грузинской мечты» и что их вопрос стоит в политической повестке дня такого высокого института ЕС, как Европарламент. Второе - вчера практически у всех выступающих было послание о необходимости введения персональных санкций как непосредственно в отношении Бидзины Иванишвили, также и других представителей режима».

Оппоненты грузинских властей сегодня обращали внимание также на то, что общий текст резолюции «Дело Элене Хоштария и политических заключенных при режиме «Грузинской мечты» в Грузии» поддержали 5 политических групп Европарламента из 8:

«Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D);

Европейская группа консерваторов и реформаторов (ECR);

«Обновляя Европу» (Renew Europe).

«Зелёные»/ «Европейский свободный альянс» (Greens/EFA);

«Левые в Европейском парламенте» (the Left Group).

В резолюции также упоминается находящаяся под арестом журналист Мзия Амаглобели, основатель изданий «Батумелеби» и «Нетгазети»; ее называют «еще одним узником совести, удостоенным премии Сахарова в 2025 году». В этом тексте в первые упоминается, что в Грузии есть политзаключенные, и повторяется призыв к странам ЕС ввести целенаправленные финансовые санкции против тех, кто «несет ответственность за политически мотивированные преследования».

Подписывайтесь на нас в соцсетях