ЕСПЧ признал неприемлемым иск Саакашвили против Украины о гражданстве

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил как неприемлемый иск бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили против Украины, в котором он требовал признать нарушение его прав из-за лишения украинского гражданства и выдворения.

«В своем решении по делу «Саакашвили против Украины» Европейский суд по правам человека единогласно признал заявление неприемлемым. Решение является окончательным», – говорится в сообщении суда.

Как пишет «Европейская правда», дело касалось заявления Саакашвили, который в 2015 году натурализовался в Украине и принимал активное участие в украинской политике. Саакашвили заявлял о различных нарушениях своих прав в 2017 году, когда его лишили украинского гражданства, а также в 2018 году, когда против него возбудили уголовное дело, арестовали и выдворили из Украины.

По всем претензиям, кроме одной, суд установил, что Саакашвили не использовал всех доступных ему средств юридической защиты на национальном уровне, а остальные жалобы – по статье 13 (право на эффективное средство защиты) – были явно необоснованными.

Суд отметил, что после мая 2019 года, когда Саакашвили восстановили украинское гражданство и он возобновил свою политическую деятельность, ничто не мешало ему подать свои жалобы в Украине.

После его возвращения следственные органы обнародовали некоторые предварительные выводы относительно вероятных нарушений его прав в 2017-18 годах. Однако Саакашвили не предоставил ЕСПЧ никакой обновленной информации о своей ситуации с марта 2018 года.

Напомним, что Саакашвили находится в заключении в Грузии со времени тайного возвращения в страну накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Недавно Саакашвили объявил, что из тюрьмы будет принимать активное участие в грузинской политике.ვ