Эвакуация в муниципалитете Ткибули из-за оползня коснулась 45 семей

В селе Курсеби муниципалитета Ткибули из-за сошедшего оползня были эвакуированы 45 семей, сообщает мэр Ткибули Давид Кублашвили. В настоящее время дорога, соединяющая Кутаиси и Ткибули, перекрыта для всех видов транспорта.

«Часть жителей находится в публичной школе села Курсеби, часть мы разместили в гостиницах, остальных также поэтапно переведём в соответствующие жилые помещения», — сказал он.

12 марта на рассвете в селе Курсеби муниципалитета Ткибули активизировался оползень — масса грунта сошла на жилую территорию и на проезжую часть дороги. Депутат парламента от «Грузинской мечты» Заза Ломинадзе заявил, что создан чрезвычайный штаб. По его словам, на месте работают министр регионального развития, уполномоченный в регионе Имерети и мэр Ткибули.