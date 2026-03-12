Эвакуация в муниципалитете Ткибули из-за оползня коснулась 45 семей

В селе Курсеби муниципалитета Ткибули из-за сошедшего оползня были эвакуированы 45 семей, сообщает мэр Ткибули Давид Кублашвили. В настоящее время дорога, соединяющая Кутаиси и Ткибули, перекрыта для всех видов транспорта.
«Часть жителей находится в публичной школе села Курсеби, часть мы разместили в гостиницах, остальных также поэтапно переведём в соответствующие жилые помещения», — сказал он.
12 марта на рассвете в селе Курсеби муниципалитета Ткибули активизировался оползень — масса грунта сошла на жилую территорию и на проезжую часть дороги. Депутат парламента от «Грузинской мечты» Заза Ломинадзе заявил, что создан чрезвычайный штаб. По его словам, на месте работают министр регионального развития, уполномоченный в регионе Имерети и мэр Ткибули.
- В информационном бюллетене Геологического департамента Национального агентства окружающей среды за 2024 год говорится, что среди опасных геологических процессов в регионе Имерети доминируют оползни, которые представляют угрозу для жилых домов, дорог и инфраструктуры. Что касается муниципалитета Ткибули, в отчёте отмечается, что наиболее распространёнными здесь являются оползни, тогда как камнепады происходят реже всего.
- В 2025 году оползневые процессы активизировались в Харагаульском муниципалитете. Жители, оказавшиеся в зоне риска, были временно переселены в безопасные районы. Местные жители подозревают, что оползневые процессы могли быть вызваны взрывными работами, проходившими с 2019 года в ходе проекта модернизации железной дороги Тбилиси–Батуми.
