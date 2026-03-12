В муниципалитете Ткибули активизировался оползень, началась эвакуация жителей

В селе Курси муниципалитета Ткибули на западе Грузии 12 марта активизировался оползень. По имеющейся информации, оползневые массы сошли на жилую территорию и на проезжую часть дороги.

В результате развития оползневых процессов были разрушены пять жилых домов. Из оползневой зоны эвакуированы 38 семей. Жертв нет, сообщает информационное интернет-агентство Interpressnews.

«Размещение пострадавших семей в гостиницах обеспечит мэрия муниципалитета Ткибули. В зоне стихийного бедствия находятся государственный уполномоченный в регионе Имерети Леван Залкалиани, мэр Ткибули Давид Кублашвили, а также представители региональных и местных властей… В связи со сложившейся ситуацией в муниципалитете действует горячая линия», - сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Как сообщают в ведомстве, на месте работают спасатели и продолжается эвакуация местных жителей.

«Призываем население, находящееся в селе Курси, воздержаться от передвижения и подчиняться указаниям представителей Министерство внутренних дел Грузии, которые работают на месте», - заявляют в службе.

Информацию о происходящих оползневых процессах также распространило Национальное агентство окружающей среды Грузии. По данным ведомства, для изучения ситуации на месте работают геологи.

В 2025 году оползневые процессы активизировались в Харагаульском муниципалитете. Жители, оказавшиеся в зоне риска, были временно переселены в безопасные районы. Местные жители подозревают, что оползневые процессы могли быть вызваны взрывными работами, проходившими с 2019 года в ходе проекта модернизации железной дороги Тбилиси–Батуми.