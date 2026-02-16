Евгения Чичваркина приговорили к девяти годам по делу о «фейках»

Дорогомиловский суд Москвы приговорил предпринимателя Евгения Чичваркина к девяти годам колонии заочно по обвинению в неисполнении требований к «иностранным агентам» и распространении фейков о российской армии. Именно такой срок запросило гособвинение.

Чичваркина признали «иноагентом» в июне 2022 года, после этого российский суд дважды штрафовал его по протоколам о нарушении деятельности «иностранного агента». По данным «Медиазоны», дело против него завели за отказ предоставлять в Минюст России соответствующий отчет. «Осторожно, новости» пишут, что поводом для дела стала публикация материалов без плашки «иностранного агента».

В распространении фейков об армии Чичваркина обвинили из-за публикации в инстаграме скриншотов заявления «Антивоенного комитета России» в августе 2024 года и комментария к нему. В посте объединение осудило ракетный удар российских войск по детской больнице «Охматдет» в Киеве в июле 2024 года, назвало действия армии России военным преступлением.

Евгений Чичваркин — сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С декабря 2008 года он живёт в Великобритании, занимается ресторанным бизнесом. Активно выступал против российских властей, поддерживал Алексея Навального, в 2022 году стал участником «Антивоенного комитета».