Европейская комиссия опубликовала восьмой доклад о Механизме приостановки безвизового режима, в котором оценивается соблюдение странами-партнёрами требований ЕС в сфере миграции, безопасности и верховенства права.

Согласно ключевым выводам доклада, «значимого прогресса среди стран Восточного партнёрства зафиксировано не было». В документе отдельно подчёркивается, что визовая политика Грузии «существенно расходится с политикой ЕС», а в 2024–2025 годах страна «продемонстрировала дальнейший откат назад, несмотря на многолетние рекомендации Еврокомиссии».

В Брюсселе указывают, что необоснованные прошения о предоставлении убежища со стороны граждан стран с безвизовым режимом остаются источником беспокойства. В 2024 году выросло число заявлений от граждан Косово и Украины, а количество прошений от граждан Албании, Грузии, Молдовы, Северной Македонии и Сербии, хотя и снизилось по сравнению с 2023 годом, но остаётся значительным.

Безопасность и верховенство права

В разделе, посвящённом общественному порядку и безопасности, Еврокомиссия указывает на «новые риски», включая появление маршрутов нелегального оборота огнестрельного оружия через Молдову, а также проблемы безопасности в Грузии, «связанные с российским влиянием».

Отмечается, что «хотя большинство стран-партнеров в целом выполняют антикоррупционные обязательства, Грузия свернула ранее начатые реформы».

Отдельный раздел доклада посвящён «отсутствию соблюдения Грузией других ключевых критериев». В нём говорится, что Еврокомиссия выражает обеспокоенность «серьёзными нарушениями фундаментальных прав и свобод в Грузии, включая нарушение принципа недискриминации», и неоднократно призывала грузинские власти «незамедлительно принять меры и выполнить рекомендации Комиссии».

В документе подчёркивается, что, несмотря на эти призывы, Грузия «нарушила многочисленные обязательства, взятые на себя в ходе диалога о визовой либерализации, и не выполнила рекомендации седьмого доклада Механизма приостановки безвизового режима».

Правительство «Грузинской мечты» отказывается выполнять рекомендации Брюсселя, в частности по отмене законов об «иноагентах» и «защите семейных ценностей». Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что возможная приостановка безвизового режима с Евросоюзом не является для страны «экзистенциальным вопросом», в отличие от сохранения мира и стабильности.

Что дальше?

Учитывая «системный и преднамеренный характер отката назад», Еврокомиссия намерена рассмотреть «соответствующие меры» в рамках обновлённого механизма, который вступит в силу 30 декабря 2025 года.

Согласно новым правилам, на первом этапе приостановка безвизового режима может коснуться владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями, «которые несут основную ответственность за невыполнение рекомендаций Еврокомиссии».

В Брюсселе поясняют, что новые нормы обеспечат единообразное применение санкций во всех странах ЕС – после их вступления в силу любые исключения для владельцев таких паспортов станут невозможны.

На втором этапе действие приостановки безвиза может быть расширено на всё население страны, если проблемы не будут устранены:

«В конечном итоге Грузия может полностью лишиться безвизового режима и быть включена в список третьих стран, гражданам которых требуется виза для въезда в ЕС».

Комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, комментируя документ, подчеркнул, что безвизовый режим остаётся важным инструментом сотрудничества Евросоюза с третьими странами, однако его злоупотребление создаёт серьёзные риски.

«Безвизовые поездки упрощают передвижение людей, поддерживают туризм и способствуют культурному и академическому обмену. Однако при злоупотреблениях система может создавать серьёзные миграционные и угрозы безопасности, и мы реагируем на это. Если третьи страны не сотрудничают, необходимы чёткие санкции. Это станет важной частью нашей визовой стратегии, которую мы представим в январе», — заявил Бруннер.

В настоящее время Европейский союз поддерживает безвизовый режим с 64 странами и территориями, не входящими в ЕС. В рамках этого режима граждане таких стран могут находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180 дней без визы.

