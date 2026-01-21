Еврокомиссия запускает механизм приостановки безвиза для владельцев диппаспортов Грузии

«Действия грузинских властей подрывают принципы, на которых основана визовая либерализация», заявил на пресс-конференции пресс-спикер Еврокомиссии. Маркус Ламмерт сообщил журналистам, что Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии:

«Цель визовой либерализации – укрепление контактов между людьми и продвижение общих ценностей, включая уважение прав человека и демократических принципов… Еврокомиссия считает, что действия грузинских властей подрывают эти принципы, не соответствуют нормам и ценностям ЕС, препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между Евросоюзом и Грузией».

Пресс-спикер Еврокомиссии также напомнил о двухэтапном подходе приостановки безвизового режима.

«Сейчас, в качестве первого шага, Еврокомиссия передала свою оценку Европейскому парламенту и Совету ЕС. После её принятия это обеспечит приостановку безвизового режима во всех государствах-членах ЕС одновременно для владельцев дипломатических паспортов. В рамках механизма приостановки виз, с учётом того, что он был пересмотрен и вступил в силу в конце прошлого года, возможен двухэтапный подход. Существует вероятность, что на определённом этапе, если откат продолжится, меры могут быть распространены на всё население, однако это не происходит автоматически», — заявил Ламмерт.

В конце декабря 2025 года в Европейском союзе начал действовать обновлённый Механизм приостановки безвизового режима. Новая система, как ожидается, может затронуть Грузию – на фоне усиливающейся критики политики правящей партии со стороны Брюсселя и других европейских столиц.