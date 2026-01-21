Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Еврокомиссия запускает механизм приостановки безвиза для владельцев диппаспортов Грузии

«Действия грузинских властей подрывают принципы, на которых основана визовая либерализация», заявил на пресс-конференции пресс-спикер Еврокомиссии. Маркус Ламмерт сообщил журналистам, что Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии:

«Цель визовой либерализации – укрепление контактов между людьми и продвижение общих ценностей, включая уважение прав человека и демократических принципов… Еврокомиссия считает, что действия грузинских властей подрывают эти принципы, не соответствуют нормам и ценностям ЕС, препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между Евросоюзом и Грузией».

Пресс-спикер Еврокомиссии также напомнил о двухэтапном подходе приостановки безвизового режима.

«Сейчас, в качестве первого шага, Еврокомиссия передала свою оценку Европейскому парламенту и Совету ЕС. После её принятия это обеспечит приостановку безвизового режима во всех государствах-членах ЕС одновременно для владельцев дипломатических паспортов. В рамках механизма приостановки виз, с учётом того, что он был пересмотрен и вступил в силу в конце прошлого года, возможен двухэтапный подход. Существует вероятность, что на определённом этапе, если откат продолжится, меры могут быть распространены на всё население, однако это не происходит автоматически», — заявил Ламмерт.

В конце декабря 2025 года в Европейском союзе начал действовать обновлённый Механизм приостановки безвизового режима. Новая система, как ожидается, может затронуть Грузию – на фоне усиливающейся критики политики правящей партии со стороны Брюсселя и других европейских столиц.

Форум

XS
SM
MD
LG