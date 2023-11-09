Европарламент призвал пересмотреть запрет на въезд машин с номерами РФ

Европарламент 9 ноября принял резолюцию «Об эффективности санкций в отношении России», в которой выступил за дальнейшее ужесточение санкций, введенных в связи с российским вторжением в Украину, и в то же время призвал Еврокомиссию пересмотреть ее интерпретацию санкционного режима в отношении ввозимых в ЕС личных автомобилей и других вещей российских граждан.
В резолюции подчеркивается, что эффективность санкций зависит от четкого соблюдения санкционного режима странами, которые его ввели, и их сотрудничества между собой. Попытки обхода санкций предлагается приравнять к соучастию в военных преступлениях. Предлагается создать централизованный орган, который на уровне ЕС отслеживал бы попытки обойти санкции. Все страны – кандидаты на вступление в ЕС Европарламент призвал присоединиться к санкционному режиму – этого не сделали, например, Сербия и Турция, а также Грузия, которая пока не является официальным кандидатом. Также в документе содержится призыв полностью закрыть рынок ЕС от поставок ископаемого топлива российского происхождения и снизить так называемый потолок цен на нефть, введенный странами G7 и ЕС. В документе также содержится призыв найти правовые механизмы для конфискации замороженных российских активов для их использования в целях восстановления Украины.
Депутаты также призвали ввести ограничения на импорт российских и белорусских удобрений, расширить ограничения в отношении импорта алюминия, ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, проекта «Арктик СПГ 2» и Газпромбанка.
Наряду с этими предложениями, направленными на ужесточение санкционного режима, в резолюции содержится пункт 13, в котором есть призыв к Еврокомиссии «пересмотреть интерпретацию санкций, ведущую к аресту и конфискации предметов и транспортных средств, предназначенных исключительно для личного пользования». По мнению Европарламента, подобная интерпретация «дискредитирует цель и инструмент санкций».
Резолюции Европарламента не обязательны для исполнения.
- 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение к санкционному режиму, в котором говорится, что въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами может приравниваться к импорту, запрещенному санкционным режимом. После этого ряд стран ЕС запретили въезд российских машин – однако не все, поскольку трактовка этого положения остается в компетенции конкретных государств.
- Если следовать букве санкционных ограничений, в ЕС не должны пропускать и многие товары личного пользования, которые ввозят российские граждане, включая мобильные телефоны и косметику. Представитель Еврокомиссии после публикации разъяснений ведомства относительно невозможности ввозить в ЕС определенные товары из России заявил, что таможенные органы стран Евросоюза должны руководствоваться «здравым смыслом». Ряд политиков в Евросоюзе, как и представителей российской политической эмиграции, призывали пересмотреть документ Еврокомиссии, указывая, что он сомнителен как с правовой, так и с политической точки зрения.